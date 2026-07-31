Politika
"BLAGO MAJCI KOJA VAS JE RODILA" Baka u Vasilju obratila se Vučiću: Predlažem vas za doživotnog predsednika
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u dvodnevnoj poseti jugoistočnoj Srbiji, a prvo je obišao selu Vasilj kod Knjaževca gde je razgovarao sa meštanima.
Vučić je dočekan gromoglasnim aplauzom, a jedna baka se javila rečima:
"Ja vas predlažem za doživotnog predsednika".
Foto: Ilija Ilić
Kada su svi prisutni pozdravili ovaj predlog, ona je dodala:
"Blago majci koja vas je rodila".
Foto: Printscreen/TV Pink
Predsednik se nasmejao, pa odgovorio baki:
"Mojoj majci će da bude drago, a ovo drugo - ne može".
Foto: Printscreen/TV Pink
Potom je baka dobila sliku s predsednikom za večnu uspomenu.
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