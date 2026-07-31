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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u dvodnevnoj poseti jugoistočnoj Srbiji, a prvo je obišao selu Vasilj kod Knjaževca gde je razgovarao sa meštanima.

Vučić je dočekan gromoglasnim aplauzom, a jedna baka se javila rečima:

"Ja vas predlažem za doživotnog predsednika".

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Foto: Ilija Ilić

Kada su svi prisutni pozdravili ovaj predlog, ona je dodala:

"Blago majci koja vas je rodila".

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Foto: Printscreen/TV Pink

Predsednik se nasmejao, pa odgovorio baki:

"Mojoj majci će da bude drago, a ovo drugo - ne može".

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Foto: Printscreen/TV Pink

Potom je baka dobila sliku s predsednikom za večnu uspomenu.

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