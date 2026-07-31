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Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut sastao se u petak u Ohridu sa predsednikom Vlade Republike Severne Makedonije Hristijanom Mickoskim, sa kojim je razgovarao o mogućnostima daljeg unapređenja bilateralnih odnosa.

Prof. Macut je nakon sastanka rekao da Srbija ostaje snažno posvećena daljem jačanju dobrosusedskih odnosa i unapređenju saradnje sa Severnom Makedonijom, ocenivši da dve zemlje imaju značajan potencijal za realizaciju zajedničkih razvojnih projekata.

Macut je istakao da su tokom razgovora razmatrane teme od strateškog značaja za obe države i region, sa posebnim akcentom na unapređenje saobraćajne i energetske povezanosti, razvoj infrastrukture, jačanje ekonomske i poljoprivredne saradnje, kao i stvaranje povoljnijih uslova za intenzivniju trgovinsku razmenu i veći protok ljudi, robe i usluga.

1/9 Vidi galeriju Premijeri Srbije i Severne Makedonije Đuro Macut i Hristijan Mickoski razgovarali u Ohridu o infrastrukturi, energetici i ekonomiji. Foto: D.Jurić/ Vlada Srbije

Predsednik Vlade je naglasio da razvoj moderne saobraćajne infrastrukture predstavlja jedan od ključnih preduslova za snažniji privredni rast regiona, ukazavši na značaj modernizacije železničkog koridora koji će povezati Srbiju, Severnu Makedoniju i Grčku. Prema njegovim rečima, realizacija ovog projekta doprineće bržem i efikasnijem transportu putnika i robe, većoj konkurentnosti privrede i dodatnom ekonomskom povezivanju regiona.

Govoreći o energetici, Macut je naveo da su razmatrane aktivnosti na realizaciji gasnog interkonektora između Srbije i Severne Makedonije, kao i mogućnosti za proširenje saradnje u oblasti naftne infrastrukture, ističući da su energetska sigurnost i diversifikacija snabdevanja od zajedničkog interesa dveju zemalja.

On je ukazao i na značaj daljeg unapređenja saradnje u oblasti poljoprivrede, pre svega kroz otklanjanje administrativnih prepreka koje će omogućiti efikasniji promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i jačanje partnerstva proizvođača dveju država.

Premijer je istakao da su sagovornici razgovarali i o daljem razvoju avio-saobraćaja, ocenivši da redovne avio-linije između Beograda i Ohrida predstavljaju dobru osnovu za jačanje turističke, privredne i ukupne saradnje.

Macut je poručio da Srbija u Severnoj Makedoniji vidi pouzdanog partnera i prijatelja, naglasivši da će se saradnja dve zemlje i ubuduće zasnivati na redovnom političkom dijalogu, međusobnom poverenju i realizaciji konkretnih zajedničkih projekata koji donose neposrednu korist građanima i doprinose miru, stabilnosti i dugoročnom razvoju regiona.

Nakon tet-a-tet razgovora dvojice premijera održan je i radni ručak delegacija Republike Srbije i Republike Severne Makedonije.

U poseti Ohridu su sa premijerom Macutom i ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić.