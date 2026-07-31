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Naim Leo Beširi žestoko je kritikovao ZLF zbog podrške blokaderima sa fakulteta, ocenivši da je to "vrlo neprijatno" i podsetivši da nije prošla ni godina dana otkako su potpisali sporazum za PSG.

Zeleno-levi front saopštio je na Iksu da će na narednim parlamentarnim izborima podržati listu Studentskog pokreta, nakon čega je usledila reakcija Naima Lea Beširija.

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Foto: Printskrin X

 - Vrlo neprojatno, nema ni godinu dana - poručio je Naim Leo Beširi.

Ovde, ko uspe da pohvata ko je od blokadera uz koga, a ko protiv koga – svaka mu čast!

Kurir.rs

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