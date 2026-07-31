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U prilogu emitovanom na televiziji Nova S, posvećenom projektu na Kablaru, građani su govorili o značaju ovog turističkog sadržaja, a pojedini su tom prilikom izneli i pozitivne stavove o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i realizaciji projekta.

Sagovornici u anketi istakli su da će Stakleni vidikovac doprineti razvoju ovog kraja, privući veći broj turista i otvoriti nove mogućnosti za lokalnu zajednicu.

- Uzgred i da mu se zahvalim za ovo i njemu i Ani Brnabić i nadam se da će ovo podići naš kraj ovde. Možete videti da se odavde pola Srbije vidi, koja je lepota ovog kraja i da krenemo punom parom da radimo - poručila je meštanka ovog kraja.