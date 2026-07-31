PUKLA ISTINA NA NOVOJ S! GRAĐANI HVALE VUČIĆA Džabe spinovi, narod u programu zahvaljuje predsedniku što im je preporodio zavičaj: "OVO ĆE DA PODIGNE CEO KRAJ"
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je juče Stakleni vidikovac "Kablar" na planini Kablar kod Čačka.
U prilogu emitovanom na televiziji Nova S, posvećenom projektu na Kablaru, građani su govorili o značaju ovog turističkog sadržaja, a pojedini su tom prilikom izneli i pozitivne stavove o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i realizaciji projekta.
Sagovornici u anketi istakli su da će Stakleni vidikovac doprineti razvoju ovog kraja, privući veći broj turista i otvoriti nove mogućnosti za lokalnu zajednicu.
- Uzgred i da mu se zahvalim za ovo i njemu i Ani Brnabić i nadam se da će ovo podići naš kraj ovde. Možete videti da se odavde pola Srbije vidi, koja je lepota ovog kraja i da krenemo punom parom da radimo - poručila je meštanka ovog kraja.
Koliko god pojedini mediji pokušavali da ospore napredak i omalovaže svaki uspešan projekat u Srbiji, reči naroda jedine su koje imaju težinu. Stakleni vidikovac na Kablaru je živ dokaz da se Srbija razvija u svakom kutku, a iskrena reakcija meštana u programu televizije koja inače ne štedi kritike na račun vlasti, pokazala je samo jedno - istina se ne može sakriti!