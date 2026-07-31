Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagramnalogu nakon posete Knjaževcu i Svrljigu.

- Ovde sam, na jugoistoku Srbije. Nisam sasvim siguran da li je Svrljiška ili Knjaževačka opština, selo je Lozan iza nas. Pogledajte kako nam je prelepa Srbija, kako nam je prelepa zemlja. A ja imam, upravo zbog toga, zbog stabilnosti, mira, rasta, zbog svega jedno važno pitanje. Suštinsko. Demokratsko. Ponavljam ga po ko zna koji put.

Kako je istakao na predstojećim izborima kandiduju se različite politike.

- Ukoliko politika naših protivnika, politika blokada, politika negiranja svih rezultata pobedi, pružam ruku sat, sat i po po okončanju izbora. Ali moje pitanje ostaje - da li će oni da pruže ruku ako izborni rezultat bude drugačiji? I molim vas, možete da me vređate koliko god hoćete, na ovo suštinsko pitanje pokušajte da odgovorite na demokratski način.