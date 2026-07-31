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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, prilikom današnje posete Knjaževcu, sreo gospođu Zlatu koju poznaje od ranije. Susret je bio izuzetno srdačan.

"Žene u Srbiji su pravi heroji. Gospođa Zlata je jedna od njih", poručio je Vučić posle tog susreta.

On je podsetio da je Zlatu prvi put video negde kod Zastavaka.

"Gospođa Zlata je kad smo bili tamo kod Zastavaka, ne znam tačno baš gde, javila se i rekla 'ne dolazi kod nas ambulanta, ne radi, nema nikog da pregleda i sve'. Tačno. Tad je bila nekako i pomalo setna, neću da kažem tužna, a sad pogledajte osmeh", rekao je Vučić, a ona se nadovezala:

"Od uha do uha, jer sam dobila veliku porodicu. Drugo, ambulanta nam dolazi. Evo, sada put nam je napravljen. Za kratko vreme, ne nešto, mnogo toga se promenilo. Mnogo toga".

Na kraju, predsednik se zahvalio Zlati rečima: