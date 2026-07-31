Politika
VUČIĆ SE U SVRLJIGU OKUŠAO U PRAVLJENJU BELMUŽA: Ovaj posao treba prepustiti pravim majstorima - ja se vraćam svojim obavezama (VIDEO)
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio je manifestaciju "Belmužijada" u Svrljigu.
"Ovo je čudesno lep kraj i divni ljudi. Ovi ljudi umeju da se vesele, raduju životu. Nama ostaje još mnogo toga da uradimo, da ulažemo, da ljudi ne napuštaju svoja ognjišta i da imaju budućnost ovde.
Hvala vam na srdačnom gostoprimstvu, na svoj ljubavi i podršci!", napisao je predsednik Vučić na Instagramu i dodao:
"A što se belmuža tiče… Danas sam se okušao u njegovom pravljenju. Zaključak je jednostavan, ovaj posao treba prepustiti pravim majstorima. Ja se vraćam svojim obavezama".
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