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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagram profilu "avucic" snimak sa današnje posete selu Vasilj u opštini Knjaževac.

"Za mene ne postoji ništa lepše nego kada sam sa našim narodom. Saslušao sam sva pitanja i predloge koji su se odnosili na izgradnju puteva i podršku za poljoprivrednike u ovom kraju, za tri do pet dana počeće radovi na rekonstrukciji centralnih ulica.", poručio je Vučić.

Kurir.rs

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