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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti na Niš TV.

Foto: Printskrin Informer TV

Vučić je predstavio listu lekova čija cena ide niže već od sutra.

- Od antibiotika, panklava, do raznih lekova za želudac, do glukofaža za dijabetes ako se ne varam, za pritisak. Glukofaž sa 283 na 121. Od sutra od 600 do 1100 dinara će ići njihova cena. Mislim da je ovo veliko olakšanje za ljude.

- Od 17. avgusta imamo 16 vrsta lekova, za razređivanje krvi i lekovi protiv šloga, izliva krvi u mozak. Biće od 600 do 1100 dinara. Risagala, trambocena, kerdoksa, ksareta, daksanla. Svih mogućih...

- Gubićemo na godišnjem nivou 30 miliona. Uskoro nam ulaze AstraZenekini lekovi koji su važni za rak pluća, materice, dojke, bešike, inovativni lekovi. Ako na početku napadnete bolest, oni leče. Najnoviji inovativni lekovi, koštaju 100 miliona - rekao je.

Foto: Printskrin Informer TV

- Država nije igračka, nije trenutni interes i ne može tako da se računa.

- Želim ljudima koji rade u centrima za socijalni rad da kažem: Garantujem im da će oni imati veće povećanje od ostalih. Rade jedan od najtežih poslova u Srbiji. Potcenjivali smo njihov rad. Zamislite samo da radite takav posao. Da imamo više ljudi u budućnosti koji se rade tim poslom, to su vredni i osetljivi ljudi, sa mnogo empatije, koji razumeju tuđe probleme - rekao je.

- Starijim ljudima ušteda od 5.000 dinara mesečno. Ovo će mnogo da znači ljudima - rekao je.

Vučić najavio veliko povećanje plata i penzija

- Toliko je toga urađeno. Ponosan sam. Nije istina da je sve isto. Mi živimo u nekom starom vremenu, ne razumevajući promene. Danas jednim delom ne razumemo šta se u svetu zbiva, ali mislim da državno rukovodstvo razume. Zato razgovara sa svima, uzima najbolje od svih i čuva svoju zemlju. Dobri su nam podaci i prihodi danas. Očekivali smo 19,4 milijarde, dobili smo 20,3 milijarde u prihodima. Čak smo i akcize očekivali. Mnogo smo izgubili zbog nafte, ali prvo mesto smo u ovom trenutku u Evropi, može samo Irska da nas pretekne. Za sada smo prvi u Evropi i to će nam omogućiti značajan rast plata i penzija - rekao je predsednik.

Istakao je kako je lično učestvovao u dovođenju 10 ili 12 fabrika u Srbiji, ali i u izgradnji auto-puta.

Rekao je da je sada ljudima postalo normalno to da najbrže rastemo

- Sad je postalo normalno to da najbrže rastemo. Ljudi skaču jer vide da radimo. Da ne radimo, ne bi niko došao i tražio. A kad vide da radimo, dođu i traže.

- Sve je urađeno, perfektan put, nije lak put zbog krivina, ali je predivan. Tu je u selu Milanovac prelepo vrelo, onda kad kreneš ka Boru tu mora da se uradi. Sad smo prema Jasikovi uradili put 21 kilometar, najgori kilometar u Srbiji, koji nikada niko nije radio 70 i nešto godina, sad smo u potpunosti uradili i ponosan sam zbog toga.

- Ja gledam čuda koja smo učinili. Odeš u Ovčar-Banju, ko je ikada u nju uložio.

Istakao je da se Srbija promenila.

- Mi smo imali prosečnu platu 329 evra, i zbog visine javnog duga smo morali da smanjujemo plate i deo penzija. Mi danas imamo prosečnu platu 1.050 evra. Ljudi nisu mogli da prežive, a danas i te kako mogu. Zemloradnici i zanatlije će dobiti mnogo.

Foto: Printskrin Informer TV

O stanju na Dunavu i nafti

- Nama je Dunav i dalje plovan celom dužinom, ali negde je toliko plitak da moramo da pravimo prevojnice. Sve oko nafte nam je pakao. Nema dizela nigde. Šta ljudima da pričam? Litar dizela nigde ne možeš kupiti. Nema. Dali smo iz operativnih rezervi da ne bi izvozili to za region. Čuvamo svoje rezerve. Dobro je da smo dobili još 28 dana, 4 nedelje. Nadam se da ću u narednih 10 dana razgovarati i sa mađarskim premijerom i sa ruskim predsednikom.

O požarima u Španiji i Francuskoj

Poslali smo jedan helikopter u Španiju, jedan u Francusku danas, rekao je predsednik povodom velikih požara u ove dve zemlje.

O situaciji sa migrantima u Španiji

Predsednik Srbije naglasio je kako nama nikada ne bi moglo da se dogodi ovo što je zadesilo Španiju sa migrantima

- To pokazuje sve slabosti svih nas. To nama ne može da se desi, ne bih da objašnjavam zašto. Mi smo ozbiljna država i tačka. Posle poplave imali smo talas migracije kad su Hrvati zatvorili granice, ali mi smo to sve izdržali. Jasno smo rekli "Srbija nikad neće biti parking za migrante", uprkos svim njihovim lažima. Sve su lagali, kao i za sve druge stvari. Mi te probleme nemamo. Što bi narod rekao "što je tikva praznija, to je bezobraznija", ništa novo. To negde mora da se dešava i mora da curi, ali neće u Srbiju. Ali ću vam ja reći, uzmite celu Evropu, sa sve Velikom Britanijom, Norvešku, Švajcarsku, ceo Zapadni Balkan, cela Evropa i celu Rusiju uzmite, manje se dece rodi u celoj Evropi i Rusiji, nego u samo jednoj Nigeriji na godišnjem nivou.

Dodao je kako u Evropu dolaze gladna deca i da ih roditelji šalju kako bi se nekako snašli

O standardu, rekao je da smo slični s Bugarima, kao i da se približavamo Rumuniji.

Istakao je da je uveren da je nemoguće da neznanje pobedi znanje.

O požarima u Španiji i Francuskoj

Poslali smo jedan helikopter u Španiju, jedan u Francusku danas, rekao je predsednik povodom velikih požara u ove dve zemlje.

O situaciji sa migrantima u Španiji