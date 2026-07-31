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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je da bi eventualno dodatno spuštanje vodostaja Dunava moglo da izazove veliki problem.

- Nama je Dunav i dalje plovan celom dužinom, ali negde je toliko plitak da moramo da pravimo prevojnice. Sve oko nafte nam je pakao. Nema dizela nigde. Šta ljudima da pričam? Litar dizela nigde ne možeš kupiti. Nema. Dali smo iz operativnih rezervi da ne bi izvozili to za region. Čuvamo svoje rezerve. Dobro je da smo dobili još 28 dana, 4 nedelje. Nadam se da ću u narednih 10 dana razgovarati i sa mađarskim premijerom i sa ruskim predsednikom - rekao je Vučić i dodao:

- Ako se Dunav spusti za još 30 centimetara - gotovi smo. U zemljama gde ima nuklearki koje zavise od vodostaja je problem još veći. U svakom slučaju, ima bezbroj problema i najveći je problem u Vojvodini, pogotovo što tamo kiša nije pala. Živ se pojedoh zbog toga. U drugim mestima nema tih problema, samo u Vojvodini, posebno u delovima Banata. A sad će najgore vreme, 10 dana pakla. I ne zaboravite da sad trošimo mnogo struje, kao da je Sveti Nikola. Svi smo postali razmaženi, niko neće da isključi struju - rekao je Vučić.