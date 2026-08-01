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Ministar finansija i prvi potpredsednik Vlade Srbije Siniša Mali gostuje danas u Prvom dnevniku Radio-televizije Srbije, gde govori o najvažnijim aktuelnim temama za građane, među kojima su novi paket mera za pojeftinjenje lekova, pripreme za EXPO 2027, kao i druga ekonomska pitanja.

Mali se obraća javnosti nakon što su jutros stupile na snagu mere koje donose smanjenje doplata za lekove, dok će od 17. avgusta biti proširena lista medikamenata koji se izdaju na recept.

O činjenici da je Srbija broj jedan u Evropi po stopi rasta u drugom kvartalu ove godine, ministar kaže da sa puno optimizma čekamo narednih šest meseci.

- Predvideli smo stopu rasta od tri odsto, kako stvari stoje, bićemo iznad toga. Čuli ste kritike da je naš model rasta iscrpljen, pa kao što vidite nije, i dalje ostvarujemo najbolje rezultate u Evropi. Mi imamo prostora za povećanje plata i penzija, i to u uslovima kada imate rat u Zalivu, porast cena energenata, smanjenje rasta u celom svetu. Mene posebno ohrabruje što, kada pogledate strukturu tog rasta, sve nam raste, i građevina, i industrija, i poljoprivreda. Dakle diversifikacija koja garantuje da ne zavisimo od jednog sektora - rekao je on.

Dodao je da je avgust mesec najvažniji, i da ćemo onda znati gde smo i šta smo.

- Važno je da smo sačuvali makroekonomsku stabilnost. Nama je javni dug 44 odsto, prosek evrozone je veći od 80 odsto. I na računu imamo gotovo pet milijardi evra. Ova stopa rasta ohrabruje. Svi se trude da nađu izvore rasta, jedna Srbija je u tome uspela. I kao što je predsednik rekao, sa optimizmom čekamo sledeću godinu, očekujemo stopu rasta od 4 odsto. Što više rastete, veći prostor za investicije i rast standarda građana - kazao je ministar.

Još jedna lepa vest za sve građane Srbije je da su lekovi od danas jeftiniji, kazao je on, i dodaje da je ispunjeno ono što je obećano.

- U pitanju su ozbiljna smanjenja cena lekova. Evo primera, samo pumpice za astmu, do sada su bile 2550 dinara, sada će biti 850 dinara. Nolpazi je cena prepolovljena, sa 195 na 97 dinara. To se desilo zato što smo slušali ljude. Za nas je briga prema ljudima najvažnija stvar. Država je čula pritužbe, i reagovala. To je samo prvi korak, a neki od lekova koji nisu na listi od sredine avgusta biće stavljeni na listu. To su lekovi za razblaživanje krvi, borbu protiv slabosti srca, to je drugi sistem mera koji krećemo polovinom avgusta - kazao je on.