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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je novi video na društvenim mrežama pred nastavak svog obilaska jugoistočnih krajeva naše zemlje.

- 6.45 Ovde smo u Kalni, ovo je moj fenomenalni apartman. Nisam baš imao vremena da primam stranke, kasno smo sinoć došli, oko pola 1 na spavanje. Ovo je dobra knjiga, dobra knjiga koja govori o svim protestima od 2010. godine, od Arapskog proleća do Istanbula, Hong Konga i mnogih drugih stvari, svašta ima da se nauči - poručio je predsednik Vučić pokazujući knjigu "If We Burn: The Mass Protest Decade and the Missing Revolution" ("Ako izgorimo: Decenija masovnih protesta i nestala revolucija") autora Vinsenta Bevinsa.

- Ovde sam spavao, pokušao sam u ovom krevetu, ali mi je bilo kratko, pa sam se raširio na ova dva ovde i sad ću da namestim krevet i to je to. Fenomenalno sve napravljeno - rekao je predsednik Vučić i pokazao na TV na kom je prikazan prilog RTS-a o niskom vodostaju Dunava, na šta je predsednik rekao da ovde nema kablovske televizije.

Predsednik se potom našalio i rekao da je "primoran da gleda RTS", nakon čega je rekao "sad brijanje i krećemo!"

- 7.10-7.15 Pogledajte kako je milina, tišina, kakva lepota ovde u Kalni na putu za Staru planinu i za koji minut krećemo u akciju. Obavio sve jutarnje stvari od brijanja do čitanja poslednjih priprema za sve današnje događaje, proverio još jednom apoteke koje rade u Beogradu, da li su otvorile, ali džabe što sam pitao da li su otvorili kad nisu ustali oni koje sam zvao, tako da ćemo kasnije da saznamo da li je sve urađeno kako treba. Radujem se današnjem danu i idemo u akciju - poručio je predsednik.