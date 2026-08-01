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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon napornog dana tokom kojeg je obilazio jugoistok Srbije i razgovarao sa građanima, sinoć je vreme proveo u druženju sa prijateljima, saradnicima i lokalnim funkcionerima.

Vučić je na svom Instagram nalogu objavio snimak na kojem se vidi vesela atmosfera, a predsednik je bio raspoložen i pevao pesme "Ja sam momče sa Kosova", "Za Ljiljanu" i "Lazarica".

- Sinoć je bilo veselo. Vidimo se uskoro u selima Temska i Gorčince - poručio je u opisu videa predsednik, najavljujući nastavak današnje posete jugoistoku Srbije.

Predsednik se oglasio i rano jutros, kada je objavio snimak iz Kalne na putu ka Staroj planini. Vučić je pokazao smeštaj u kojem je boravio, govorio o knjizi "If We Burn: The Mass Protest Decade and the Missing Revolution" autora Vinsenta Bevinsa, a potom poručio da ga čeka nastavak obilaska i aktivnosti. 

Kurir.rs

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