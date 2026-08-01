- Pomaže Bog, dragi prijatelji, evo prvi avgust i sad već nekako slobodno mogu da vam kažem, vrlo malo imamo do izbora , ja lično očekujem nekih možda dva i po meseca plafon, to je neka moja procena, ali u svakom slučaju manje od 100 dana i moramo da zaista zapnemo, biće ovo teška kampanja, biće teška bitka, biće žestoka bitka, ali ja ovo lično doživljavam kao veliku bitku za državu - istakao je Đukanović u svom najnovijem videu.

- Uskoro nam slede izbori i danas, 1. avgusta, za mene lično je počela kampanja. Kao odgovoran čovek bez ikakvih političkih ambicija, ali svakako kao neko ko voli svoju zemlju i želi joj sve najbolje, dužan sam da pružim neki lični doprinos u toj kampanji i to ću od srca učiniti tako što ću se odazivati na svaki poziv da negde gostujem, debatujem, da razgovaram sa ljudima i da u ovoj nastupajućoj, bez ikakve dileme nikad težoj kampanji, pomognem da pobedi politika Aleksandra Vučića. Pozivam sve iskrene rodoljube i čestite domaćine, sve one koji bi sve dali za našu Srbiju da takođe pomognu u kampanji i da ne dozvolimo da Srbijom zavladaju ponovo prodavci magle i raspikuće koje su nas uništavale od 2000. do 2012. godine - napomenuo je on u opisu videa.