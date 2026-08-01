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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom posete selu Temska kod Pirota da je jedan od problema u ruralnim sredinama nedostatak lekara, zbog čega će, kako je najavio, predložiti povećanje plata zdravstvenim radnicima koji rade u takvim područjima.

Vučić je juče rekao da će u nastavku posete jugoistočne Srbije obići apoteke kako bi se uverio da su primenjene nove snižene cene pojedinih lekova, a danas je na pitanje da li je to i učinio rekao da jeste, i da su u Knjaževcu nove cene lekova na snazi.

On je istakao da je u Kalni, gde je juče boravio, napravljen zdravstveni objekat, ali da tu samo jedan doktor dolazi tri ili četiri puta nedeljno.

- Neće niko tamo da živi. Napravili smo čak i stanove za lekare i medicinsko osoblje. Divne, novo, sve urađeno. Ne možemo da dovedemo nikoga u seosko područje. Zato će mi biti predlog, vrlo brzo, da povećamo, da za one lekare koji rade u seoskim sredinama, u ruralnim područjima, 20 odsto veća plata, pa da vidimo. To je jedini način. Drugačije nema smisla - rekao je Vučić.

Foto: Ilija Ilić

On je istakao da lekari u suprotnom neće želeti da žive u seoskim područjima.

- Neće niko, ne možete. Jer on kaže: 'Ti mene mobinguješ, isteruješ me iz centra grada, ovamo i onamo'. Pa čekajte - žive nam ljudi na selu. Žive nam ljudi u prigradskom području. Moramo da imamo. Nema problema, onda ćemo da damo 20 odsto veću platu onima koji su na selu ili 15 odsto, koliko god možemo, da ih time podstaknemo da odu da rade - rekao je Vučić.

U prelepom objektu u Kalni, kako je naveo, umesto svega toga za sada je samo apoteka.

Ipak, istakao da je dobro što su meštani dobili apoteku u selu i rekao da će "pokretna apoteka" početi da radi između 15. i 20. avgusta i da će se kretati po celoj Srbiji.

- Na osnovu one ideje od juče iz sela Vasilj, Knjaževačke opštine, dogovorili smo pokretnu apoteku, i ona će da počne da radi od 15. ili 20. avgusta. Imaćete sve, i lekove na recepte, i suplemente, i sve drugo, ići će iz sela u selo, po celoj Srbiji. Probaćemo da napravimo takve dve-tri, da bar podelimo na istok Srbije, zapad Srbije, jug Srbije, posebno tamo gde je nešto siromašniji narod i gde su udaljenija sela. Naravno, moramo i za Banat posebno da deo toga obezbedimo - rekao je Vučić.