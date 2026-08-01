Slušaj vest

- Svaki put kada uđem u jedan od naših manastira, osetim mir, snagu i vekovno trajanje Srbije. Čuvajući svetinje negujemo identitet, veru i korene koji su nas održali kroz vekove - naveo je predsednik u opisu svoje najnovije objave na Instagramu.

- Video sam i da je u toku obnova manastirskih fresaka, čime čuvamo jedan od najvrednijih spomenika naše duhovne, kulturne i istorijske baštine. To je naš dug precima i zavet budućim generacijama da ovo neprocenjivo blago ostane sačuvano - dodao je.

Predsednik se na kraju zahvalio igumanu Leonidu i bratstvu manastira na posvećenosti i istrajnosti u očuvanju ove velike svetinje.

- Nastavićemo da obnavljamo i štitimo ono što predstavlja temelj naše baštine i naše Srbije - napisao je predsednik.