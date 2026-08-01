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Nedavna skupštinska rasprava o poverenju Vladi Srbije, koju je tražilo 62 poslanika opozicije, otvorila je i pitanje poljoprivrede i državne pomoći selu.

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas pokušao je da agrar stavi u fokus svojih kritika aktuelnoj vladi, zamerajući što se nije, kako je rekao, već u prvih 100 dana rada bavila domaćim gazdinstvima.

- Prava vlada u 100 dana kreće u borbu da spase poljoprivredu, koncentriše se na stotina hiljada pravih gazdinstava, subvencije daje tako da pomogne da se povećaju prinosi. Tako se pomaže. Jer sa hektara koji se ne navodnjava, gospodom dobija se 5 tona kukuruza, a sa onog koji s enavodnjava tri puta toliko. Pa kad dignemo prinose onda krću fabrike za preradu. U svetu svaki dan ima više ljudi i duže žive. Bez čega ne mogu? Bez energije i bez hrane - poručio je Đilas tokom izlaganja.

Ko ga ne zna, rekao bi da nikakvih promena u obimu državnih ulaganja tokom poslednje decenije nije bilo.

A šta kažu brojevi?

00:28 Đilas u Skupštini o poljoprivrednicima Izvor: X

Razlika u izdvajanjima za poljoprivredu pre i nakon dolaska na vlast koalicije okupljene oko SNS i Aleksandra Vučića jasno je vidljiva u zvaničnim ciframa.

U periodu pre 2012. godine, tačnije 2011. godine budžet namenjen poljoprivredi iznosio je samo 20 milijardi dinara, odnosno tek oko 2,8% ukupnog republićkog budžeta.

U poslednjoj godini bivše vlasti, 2012. budžet je inicijalno projektovan na oko 40 milijardi dinara.

Dolazimo do aktuelnog okvira: agrarni budžet Srbije samo za ovu 2026. godinu iznosi 147,5 milijardi dinara, što predstavlja oko 7,2% republičkog budžeta! Takođe, podsticaji su dodatno uvećani kroz različite mere i ugovore za poljiprivrednike.

U budžetu su i sredstva za subvencije od 18.000 dinara po hektaru i do 17.000 dinara za sertifikovano seme.

I tako, što bi rekao Radašin dok se baba češljala...

Dok Đilas priča a karavani prolaze, računica je jasna: sa rekordnih 147,5 milijardi dinara u kasi, svaka priča o "nebrizi za selo" je još jedna prazna teorija opozicije bez pokrića u brojevima.

Iliti - tabula raza.