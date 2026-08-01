Odgovarajući na komentare da ga "vodaju kao mečku Božanu", Vučić je rekao da bi voleo da je više državnih funkcionera bilo spremno da na taj način izlazi među narod.

- Ja bih voleo da smo imali više mečki Božana, da vide svoj narod, da čuju svoj narod, da mu kažu nešto, ponekad i nešto neprijatno, a ne samo lepo. Nego, nismo imali mečke Božane u srpskom rukovodstvu. Pitajte ko je dolazio u Gorčince, Temsku, Kalnu... Nije nikada niko. Ja volim to, drugi ljudi kažu gde je važno da se ode, da slušam ljude i da uradim ono što mogu da uradim - kazao je on.