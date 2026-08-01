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Povodom krivične prijave koja je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, podneta protiv penzionisane javne tužiteljke Jasmine Paunović i urednika i voditelja Dejana Lučića zbog sumnje da su u jednoj emisiji podsticali mržnju i diskriminaciju, kao i da su iznosili uvredljive komentare na etničkoj osnovi, u emisiji "Puls Srbije Vikend", kod voditeljke Milice Janković, otvorena je rasprava o granici između slobode govora i govora mržnje, odgovornosti javnih ličnosti i ulozi medija.

Gosti emisije bili su Branko Pavlović, narodni poslanik i advokat, Muhamed Hamdi Jusufspahić, muftija, Predrag Azdejković, urednik i novinar, kao i predsednik Kolor pres grupe Robert Čoban.

Šok za pravničku profesiju

Komentarišući činjenicu da je Jasmina Paunović decenijama obavljala jednu od najodgovornijih funkcija u tužilaštvu, Branko Pavlović ocenio je da ga je ceo slučaj duboko iznenadio.

- Zaista je zapanjujuće da je ona stigla do tako visokog položaja u tužilačkoj organizaciji. Pokazala je nizak nivo pravnog znanja, loše karakterne osobine, otvoreno kršenje čitavog niza normi i postavlja se pitanje kako je moguće da neko takav bude zamenik višeg tužioca u Beogradu. To je svojevremeno bilo najznačajnije tužilaštvo u sistemu, koje je gonilo najteža krivična dela i zato je sve ovo za mene, posle ovoliko godina iskustva, zaista zaprepašćujuće - rekao je Pavlović.

On smatra da su izgovorene reči odraz ličnih stavova, ali da o eventualnoj krivičnoj odgovornosti treba da odlučuju nadležni organi.

- Ne bih da sudimo u televizijskim emisijama, to treba da rade institucije. Međutim, skandalozno je i ono što je rekla i način na koji je kasnije pokušala da objasni svoje izjave. I jedno i drugo je poražavajuće i zabrinjavajuće. Kao pravnik osećam se pogođenim, jer sada moramo dodatno da objašnjavamo građanima da postoje i drugačiji pravnici od onoga što su imali priliku da vide - istakao je Pavlović.

Govoreći o odgovornosti medija, dodao je da pre svega odgovornost snosi onaj ko izgovori sporne reči, ali da granica ipak mora da postoji.

- Ne treba da glumimo moralnu policiju, ali ne može da bude dozvoljeno da neko pod izgovorom slobode govora ugrožava ustavom zaštićena prava drugih ljudi. Kada uđete u političku arenu, morate jasno da se ogradite od stavova sa kojima se ne slažete. Ovde se to nije dogodilo. Naprotiv, način ponašanja ostavljao je utisak saglasnosti sa onim što je izrečeno, a naknadna objašnjenja nisu bila uverljiva - rekao je Pavlović.

Osvrnuo se i na reakcije javnosti.

- Ja nisam ćutao, ovo mi je već peti put da reagujem. Bilo je različitih reakcija, ali mislim da je deo javnosti oklevao da osudi sve ono što je izrečeno. Ako imate principe, onda ih primenjujete bez obzira na to ko je meta i ko je izgovorio sporne reči - zaključio je Pavlović.

Foto: Kurir Televizija

"Neprihvatljivo čak i da pomislite"

Predsednik Kolor pres grupe Robert Čoban ocenio je da su sporne izjave šokirale javnost upravo zato što dolaze od osobe za koju se očekivalo da zastupa potpuno drugačije vrednosti.

- Šokantno je bilo ne samo ono što je izgovoreno o Arapima i ljudima druge boje kože, već i saglasnost sa seksističkim komentarima i zadiranje u privatni život ljudi. Mesecima, pa i godinama svedočimo tome da se politički neistomišljenici nazivaju najgorim imenima, kako u medijima, tako i u Skupštini i na ulici. Imali smo situacije da jedni druge nazivaju ustašama i Šiptarima. To pokazuje koliko je javni govor postao brutalan - rekao je Čoban.

Kako je naveo, posebno zabrinjava činjenica da se kasnije tvrdilo da su izjave izvučene iz konteksta.

- Nije to bila jedna rečenica. Tokom čitavog razgovora moglo se čuti desetak potpuno neprihvatljivih stavova. Rekao bih da su neprihvatljivi čak i da ih pomislite, a kamoli da ih izgovorite javno, pred kamerama. Time pokazujete ili da niste svesni težine svojih reči ili da smatrate da je takav govor sasvim normalan - rekao je Čoban.

Dodao je da problem nije prisutan samo u Srbiji.

- Na globalnom nivou svedočimo tome da politička korektnost postaje predmet podsmeha, a otišlo se u drugu krajnost, kao da je sve dozvoljeno. Nisam za preteranu političku korektnost, ali ako dođemo do toga da su rasistički izrazi i govor mržnje prihvatljivi, onda više nema granice - upozorio je Čoban.

Foto: Kurir Televizija

Odgovornost medija i političke podele

Predrag Azdejković ocenio je da odgovornost ne može da bude samo na gostima emisije.

- Mediji imaju odgovornost za ono što objavljuju. To najbolje znaju urednici i direktori koji se svakodnevno suočavaju sa sudskim postupcima. Zato odgovornost ne može da se završi samo na voditelju ili autoru emisije, već i na pravnom licu koje je takav sadržaj emitovalo. Svi imamo odgovornost za javno izgovorenu reč - rekao je Azdejković.

On smatra da javnost ne sme selektivno da osuđuje govor mržnje.

- Ne možete da reagujete samo na jedan deo onoga što je izrečeno. Ako osuđujete rasističke izjave, onda morate da osudite i uvrede na račun predsednika države ili bilo kog drugog čoveka. U suprotnom nemate principe, već samo političku ostrašćenost. Takva propaganda mora da se zaustavi, jer ako jedna strana prihvati takva pravila igre, vrlo brzo će i druga odgovoriti istom merom - rekao je Azdejković.

Komentarišući pojedine tvrdnje iznete u emisiji o kojoj je reč, dodao je da je posebno zabrinjavajuće korišćenje tragedija u političke svrhe.

- Iskorišćena je čak i smrt jedne devojke za političke obračune. To je politika lešinarenja i neko mora jasno da kaže da postoje granice koje se ne prelaze. Mrtve treba ostaviti da počivaju u miru i njihove porodice poštedeti političkih manipulacija - rekao je Azdejković.

Foto: Kurir Televizija

Muftija: Potrebno je više odgovornosti

Muhamed Hamdi Jusufspahić ocenio je da je javni prostor postao mesto u kojem se često gubi osećaj odgovornosti za izgovorenu reč.

- Danas kao da svako misli da može da kaže bilo šta bez ikakve odgovornosti. Mi često tražimo krivca samo među onima koji nešto izgovore, a zaboravljamo da je potrebno menjati čitav sistem vrednosti. Kao građani često ne možemo ni da prepoznamo gde nastaju određeni procesi, pa se bavimo samo posledicama - rekao je muftija.

Foto: Kurir Televizija

Govoreći o političkim sukobima, dodao je da društvo ne sme da dozvoli da podele postanu važnije od zajedničkih vrednosti.

- Država mora da čuva poredak i zakon, čak i kada joj se to u prvi mah čini teškim. Ne smemo dozvoliti da nas političke podele odvedu u stanje u kojem ćemo jedni druge posmatrati isključivo kao protivnike. Potrebno je mnogo više odgovornosti, smirenosti i svesti o tome da izgovorena reč može da ostavi ozbiljne posledice - zaključio je Jusufspahić.

03:20 GDE JE GRANICA IZMEĐU SLOBODE GOVORA I GOVORA MRŽNJE? Gosti o slučaju Jasmine Paunović: "Mora da postoji granica, ovo je poražavajuće i zabrinjavajuće" Izvor: Kurir televizija

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