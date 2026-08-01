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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas svim pripadnicima roda avijacije 2. avgust – Dan avijacije, a u čestitki je istakao da pripadnici ovog roda vojske uspešno izvršavaju najsloženije zadatke i da su u proteklom periodu ostvareni značajni rezultati, uz želju da ti rezultati budu podsticaj za uspehe i ubuduće.

- Ponosni na slavnu tradiciju dugu više od jednog veka, pripadnici roda avijacije i danas nastavljaju put svojih prethodnika - naveo je Vučić u čestitki, podsetivši da su naređenjem kralja Srbije Aleksandra I Obrenovića iz 1893. godine u svakoj diviziji obrazovana vazduhoplovna odeljenja, kao prve vazduhoplovne jedinice u srpskoj vojsci.

Vučić je istakao da zahvaljujući visokom nivou stručnosti, profesionalizma, požrtvovanosti i kontinuiranom usavršavanju, pripadnici ovog roda uspešno izvršavaju najsloženije zadatke u zaštiti vazdušnog prostora, podršci kopnenim snagama, transportu ljudi i sredstava, izviđanju, kao i humanitarnim i spasilačkim misijama, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

- U proteklom periodu ostvareni su značajni rezultati kroz povećanje naleta pilota, realizaciju obuke u dnevnim i noćnim uslovima na svim tipovima letelica, usavršavanje mladog letačkog kadra, kao i uvođenje savremenih vazduhoplova i helikoptera u operativnu upotrebu - ukazao je Vučić.

Kako je dodao, istovremeno, učešćem na domaćim i međunarodnim vežbama, saradnjom sa partnerskim oružanim snagama, kao i angažovanjem u brojnim vojnim, civilnim i humanitarnim aktivnostima, pripadnici roda avijacije još jednom su potvrdili visok nivo obučenosti i spremnosti.

- Neka vam dosadašnji postignuti rezultati budu podsticaj kako bi rod avijacije Vojske Srbije ostao prepoznatljiv i važan činilac međunarodnog sistema bezbednosti. Uz želju da i u narednom periodu uspešno realizujete postavljene zadatke na održavanju i unapređenju kako operativnih sposobnosti vaših jedinica i Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, tako i Vojske Srbije u celini, čestitam vam praznik - navodi se u čestitki predsednika Vučića.