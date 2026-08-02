BRUKA! Grčki profesor kojem je rektor Đokić dodelio počasnu titulu uhapšen kao deo "MAFIJE IZ HANIJE"- evo za šta se tereti
Informacija da je Senat Univerziteta u Beogradu (BU) 1. jula doneo odluku o dodeli počasnog doktorata grčkom profesoru Aristidisu Cacakisu, koji je pre nekoliko dana uhapšen na Kritu pod optužbama za učešće u organizovanom kriminalu i lažiranju toksikoloških nalaza, potresla je ne samo Beogradski univerzitet, već i akademsku zajednicu.
Neminovno je da se sada postavi pitanje kako je moguće da je kanidatura profesora Cacakisa uopšte uzeta u razmatranje i na osnovu kojih kriterijuma, koliko se zapravo na Univerzitetu, na čijem je čelu prof Vladan Đokić, ozbiljno i odgovorno pristupa ovakvim odlukama, ali i koliko će ovaj međunarodni skandal ostaviti posledice na već poljuljan ugled BU.
Naime, na 22. sednici Senata beogradskog Univerziteta usvojena je odluka o dodeli počasnog doktorata grčkom profesoru Aristidisu Mihaelu Cacakisu, a samo tri nedelje kasnije grčki toksikolog lišen je slobode u opsežnoj akciji policije na Kritu, usmerenoj protiv organizovane grupe u javnosti nazvane "Mafija iz Hanije".
Prema navodima grčkih istražnih organa, novootkrivena grupa sumnjiči se za ozbiljna krivična dela iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije: sumnjiči se da je sa saradnicima izradio neistinite toksikološke i forenzičke izveštaje u najmanje osam teških krivičnih predmeta. Kako pišu grčki mediji, oni se terete da su uz novčanu naknadu izrađivali lažne medicinske i toksikološke izveštaje koji su mogli da promene tok sudskih postupaka.
Prema javno dostupnim dokumentima, inicijativu za dodelu počasnog doktorata redovnom profesoru toksikologije Univerziteta na Kritu Cacakisu podnela je 1. marta profesorka Farmaceutskog fakulteta u Beogradu prof. dr Mirjana Đukić. Za dodeljivanje počasnih doktorata kao priznanja BU zadužena je Komisija za univerzitetska pitanja na čijem čelu se nalazi prorektor Vladimir Cvetković, a Komisija odluku zatim podnosi Senatu Univerziteta kojim predsedava rektor Vladan Đokić.
Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković kaže za Kurir da je odlukom o dodeljivanju počasnog doktorata čoveku koji se tereti sa tako ozbiljna krivična dela je naneta nemerljiva šteta ugledu BU u naučnom svetu, kao i da su ovakve stvari nedopustive.
- Kada se nekom dodeljuje počasni doktorat jednog državnog univerziteta, mora da se zna ko je u pitanju, ta osoba mora biti pod lupom i proći mnogobrojne stroge filtere od profesionalnih uspeha pa čak i do moralnih kompetencija. Ne može to da ide tako u brzini, dodeljujemo kome stignemo, pa ovo je bruka u jednom naučnom svetu. Zvanje počasnog doktora nauka je u akademskoj i naučnom svetu veoma poštovano i cenjeno i čak i da se sada ta odluka povuče, već je naneta nemerljiva šteta - smatra Petričković.
On dodaje da je "krajnje vreme da se preuzmu neke mere i zaustavi šteta koje sadašnje rukovodstvo nanosi Univerzitetu u Beogradu".
Kurir je uputio pitanja na zvanični mejl Univeziteta u Beogradu, između ostalog sa pitanjem na osnovu čega je doneta odluka o dodeljivanju počasnog doktorata uhapšenom grčkom profesoru i da li postoji mogućnost da ona u svetlu ovih saznanja bude razmotrena, ali smo iz Kabineta rektora Vladana Đokića dobili automatizovan odgovor da se nalaze na kolektivno godišnjem odmoru do 21. avgusta.
- Ne želim da prejudiciram krivicu grčkog profesora, ali nakon svega što se dešavalo na BU i u blokaderskim redovima, imam pravo da sumnjam kako postoji mogućnost da je odluka doneta kako bi se obezbedila izvesna podrška iz Grčke za blokaderski pokret. Znate kako kažu: Sličan se sličnom raduje. Šta god bilo u pitanju, očigleno je da posledice zbog ovog skandala mogu biti nesagledive - zaključio je prof. Petričković
Odluka o dodeli počasnog doktorata profesoru Aristidisu Cacakisu doneta baš u periodu kada su se na sednicama Senata beogradskog Univerziteta razmatrale i izmene statuta i načina izbora rektora - o čemu je Kurir prvi pisao.
Prof. dr Mirjana Đukić, koja je predložila kandidaturu profesora Cackisa, istakla je za Kurir da je njen predlog bio zasnovan "isključivo na njegovim naučnim, akademskim i profesionalnim dostignućima, kao i na njegovom višedecenijskom doprinosu razvoju toksikologije i nesebičnoj podršci toksikološkoj struci u Srbiji", kao i da je i sama zatečena vešću o njegovom hapšenju.
- Saradnja profesora Cacakisa sa Katedrom za toksikologiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu traje više decenija. Njegov naučni doprinos, međunarodni ugled, kao i saradnja sa našom Katedrom i podrška razvoju toksikologije u Srbiji, detaljno su dokumentovani u elaboratu koji je bio osnov za pokretanje postupka dodele počasnog doktorata. Vest koja se pojavila u medijima zatekla je i mene, kao predlagača, kao i Farmaceutski fakultet i Univerzitet potpuno neočekivano - navodi profesorka Đukić u pisanom odgovoru Kuriru.
Ona dodaje da u vreme pripreme elaborata, pokretanja inicijative i donošenja odluke, ovakve informacije nisu bile poznate niti su bile dostupne.
- Navodi koji su predmet istražnog postupka u Grčkoj odnose se na okolnosti koje su u isključivoj nadležnosti grčkih pravosudnih organa. Ne bih želela da komentarišem postupak koji je u toku, niti da prejudiciram njegov ishod, već smatram da treba sačekati zvanične odluke nadležnih institucija. Neopravdano je dovoditi u vezu Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet ili rektora prof. dr Vladana Đokića sa okolnostima koje su se pojavile tek nakon što je postupak predlaganja i odlučivanja okončan - navela je prof. dr Mirjana Đukić za Kurir.
Kurir Politika