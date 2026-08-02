Prof. dr Mirjana Đukić, koja je predložila kandidaturu profesora Cackisa, istakla je za Kurir da je njen predlog bio zasnovan "isključivo na njegovim naučnim, akademskim i profesionalnim dostignućima, kao i na njegovom višedecenijskom doprinosu razvoju toksikologije i nesebičnoj podršci toksikološkoj struci u Srbiji", kao i da je i sama zatečena vešću o njegovom hapšenju.

- Saradnja profesora Cacakisa sa Katedrom za toksikologiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu traje više decenija. Njegov naučni doprinos, međunarodni ugled, kao i saradnja sa našom Katedrom i podrška razvoju toksikologije u Srbiji, detaljno su dokumentovani u elaboratu koji je bio osnov za pokretanje postupka dodele počasnog doktorata. Vest koja se pojavila u medijima zatekla je i mene, kao predlagača, kao i Farmaceutski fakultet i Univerzitet potpuno neočekivano - navodi profesorka Đukić u pisanom odgovoru Kuriru.

Ona dodaje da u vreme pripreme elaborata, pokretanja inicijative i donošenja odluke, ovakve informacije nisu bile poznate niti su bile dostupne.

- Navodi koji su predmet istražnog postupka u Grčkoj odnose se na okolnosti koje su u isključivoj nadležnosti grčkih pravosudnih organa. Ne bih želela da komentarišem postupak koji je u toku, niti da prejudiciram njegov ishod, već smatram da treba sačekati zvanične odluke nadležnih institucija. Neopravdano je dovoditi u vezu Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet ili rektora prof. dr Vladana Đokića sa okolnostima koje su se pojavile tek nakon što je postupak predlaganja i odlučivanja okončan - navela je prof. dr Mirjana Đukić za Kurir.