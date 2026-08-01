VUČIĆ NENADANO UŠAO U APOTEKU U KALNI! Predsednik proverio da li se poštuju niže cene lekova: REČENO - ISPUNJENO "Važno je da ljudi osete KONKRETNE REZULTATE"
"Obišao sam apoteku ovde u Kalni, kako bih se uverio da su od danas primenjene nove, niže cene lekova", saopštio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
- Mala uređena apoteka, i stvari funkcionišu onako kako smo rekli. Funkcionišu, fini su lekovi, ljudi su zadovoljni. Sreli smo nekoliko starijih ljudi koji su ranom zorom došli da lekove kupe. Jedna stvar u kojoj smo uspeli, a akciju moramo da nastavimo - poručio je Vučić.
- Uporedio sam stanje i sa apotekama u Beogradu, jer je važno da građani, bez obzira na to gde žive, imaju jednake uslove i podjednako dostupnu terapiju.
Kako je istakao važno je da svaka odluka koju donosi bude sprovedena u praksi i da ljudi osete njene konkretne rezultate.
- Zato želim da se lično uverim da ono što obećamo zaista bude ispunjeno. Nastavićemo da radimo u interesu građana i da merama koje donosimo čuvamo njihov standard i unapređujemo kvalitet života.
Spisak sniženih lekova i cene
Glukofaž koštao 283 dinara, posle mera 121 dinar
Flaviks antikoagulant koštao 302 dinara, posle mera 60 dinara
Lorista koštao 176 dinara, posle mera 50 dinara
Diaprel koštao 265 dinara, posle mera 102 dinara
Klindamicin koštao 226 dinara, posle mera 75 dinara
Hemomicin koštao 184 dinara, posle mera 92 dinara
Levoksa koštao 369 dinara, posle mera 92 dinara
Saflutan koštao 635 dinara, posle mera 181 dinar
Nolpaza koštao 195 dinara, posle mera 97 dinara
Pulmikort, pumpica za astmu, koštala je 320 dinara, posle mera 91 dinar
Panklav koštao 260 dinara, posle mera 71 dinar
Nebilet plus koštao 269 dinara, posle mera 73 dinara
Forxiga koštao 2.500 dinara, posle mera 1.650 dinara
Diuver koštao 372 dinara, posle mera 160 dinara
Preductal koštao 653 dinara, posle mera 363 dinara
Flekanid koštao 1.423 dinara, posle mera 285 dinara
Dolista koštao 574 dinara, posle mera 287 dinara
Movymia koštao 6.393 dinara, posle mera 1.827 dinara
Pentasa koštao 1.822 dinara, posle mera 911 dinara
Mirapexin koštao 560 dinara, posle mera 187 dinara
Prilinda Duo koštao 259 dinara, posle mera 65 dinara
Xalacom koštao 208 dinara, posle mera 69 dinara
Foster koštao 1.728 dinara, posle mera 494 dinara
Symbicort koštao 1.159 dinara, posle mera 331 dinara
Trimbow koštao 2.550 dinara, posle mera 850 dinara
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