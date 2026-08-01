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"U srcu istorijske Raške, danas sam sa svojim partijskim drugovima i drugaricama, članovima i simpatizerima održao tribinu, na kojoj smo još jednom potvrdili dva temelja naše politike: državotvorni i socijalistički", dsopštio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

- SPS je partija dugog trajanja, sa neprolaznim vrednostima i idejama. Mi smo spremni za parlamentarne i predsedničke izbore i očekujemo odličan rezultat, kao što je to ovde u Raški uvek bilo. Juče, danas, sutra!

- U vremenima punim izazova, Srbiji je više nego ikada potrebna stabilnost i mudro vođenje države. A mi socijalisti smo uvek tamo gde se brane nacionalni interesi i gde se bori za socijalnu pravdu, radnika i porodicu.

- Za nas je naša država Sveto pismo. Snaga SPS su naši ljudi na terenu koji svakodnevno žive našu ideju.

Dačić je potom zahvalio drugovima, drugaricama, simpatizerima i biračima Raške na poverenju koje traje!

- Nastavljamo borbu za stabilnu i jaku Srbiju! Socijalistička partija Srbije ostaje čvrst oslonac stabilnosti, državotvorne politike i socijalne pravde.