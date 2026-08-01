Slušaj vest

"U srcu istorijske Raške, danas sam sa svojim partijskim drugovima i drugaricama, članovima i simpatizerima održao tribinu, na kojoj smo još jednom potvrdili dva temelja naše politike: državotvorni i socijalistički", dsopštio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

- SPS je partija dugog trajanja, sa neprolaznim vrednostima i idejama. Mi smo spremni za parlamentarne i predsedničke izbore i očekujemo odličan rezultat, kao što je to ovde u Raški uvek bilo. Juče, danas, sutra!

- U vremenima punim izazova, Srbiji je više nego ikada potrebna stabilnost i mudro vođenje države. A mi socijalisti smo uvek tamo gde se brane nacionalni interesi i gde se bori za socijalnu pravdu, radnika i porodicu.

- Za nas je naša država Sveto pismo. Snaga SPS su naši ljudi na terenu koji svakodnevno žive našu ideju.

Dačić je potom zahvalio drugovima, drugaricama, simpatizerima i biračima Raške na poverenju koje traje!

- Nastavljamo borbu za stabilnu i jaku Srbiju! Socijalistička partija Srbije ostaje čvrst oslonac stabilnosti, državotvorne politike i socijalne pravde.

Ne propustiteDruštvoTAMO GDE PLAMEN PRETI, SRBIJA ŠALJE SVOJE NAJBOLJE! Naši vatrogasci rame uz rame sa kolegama u Španiji u borbi sa vatrom! (foto)
Ivica Dačić
DruštvoSRBIJA ŠALJE VATROGASCE U FRANCUSKU ZBOG VELIKIH POŽARA! Oglasio se ministar Dačić: "Pomažemo mnogo većim i bogatijim zemljama, to govori o našoj humanosti"
06.jpg
SrbijaMINISTAR KRKOBABIĆ: Prava podrška u pravom trenutku za dobrovoljna vatrogasna društva
Ministarstvo za brigu o selu
DruštvoPROMOCIJA NOVE KLASE MLADIH VATROGASACA-SPASILACA: Dačić im poručio da predstavljaju državu, da budu hrabri, odgovorni i dostojni uniforme koju nose! (FOTO)
13.jpg

U srcu istorijske Raške, danas sam sa svojim partijskim drugovima i drugaricama, članovima i simpatizerima održao tribinu, na kojoj smo još jednom potvrdili dva temelja naše politike: državotvorni i socijalistički.

SPS je partija dugog trajanja, sa neprolaznim vrednostima i idejama. Mi smo spremni za parlamentarne i predsedničke izbore i očekujemo odličan rezultat, kao što je to ovde u Raški uvek bilo. Juče, danas, sutra!

U vremenima punim izazova, Srbiji je više nego ikada potrebna stabilnost i mudro vođenje države. A mi socijalisti smo uvek tamo gde se brane nacionalni interesi i gde se bori za socijalnu pravdu, radnika i porodicu.

Za nas je naša država Sveto pismo. Snaga #SPS su naši ljudi na terenu koji svakodnevno žive našu ideju.

Veliko hvala drugovima, drugaricama, simpatizerima i biračima Raške na poverenju koje traje! Nastavljamo borbu za stabilnu i jaku Srbiju!

Socijalistička partija Srbije @socijalisti ostaje čvrst oslonac stabilnosti, državotvorne politike i socijalne pravde.