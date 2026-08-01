Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić reagovala je na navode Biroa za društvena istraživanja (BIRODI) da je ODIHR navodno prećutao nepoštovanje jedne od svojih preporuka koja se odnosi na razdvajanje partije i države, poručivši da se ta međunarodna organizacija sada napada zato što njeni stavovi ne odgovaraju političkim protivnicima vlasti.

Brnabićeva je, komentarišući objavu blokaderskog tabloida "Danas” u kojoj su prenete tvrdnje BIRODI-ja, upitala da li su predstavnici ODIHR-a sada postali ćaci i da li, prema toj logici, rade u interesu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Pa šta sad - ODIHR su ćaci?! Sad i ODIHR radi za Vučića? Pustite to, nego hoćete li vi, blokaderi, priznati rezultate izbora kakvi god da budu ili nećete? Ili ćete priznati ako pobedite, a nećete ako izgubite? Biće da je tako - napisala je Brnabićeva na društvenoj mreži Iks.

 Kurir Politika

Ne propustitePolitikaMISIJA ODIHR POHVALILA SRBIJU ZA SVE URAĐENO DO SADA! U izveštaju navedene i preporuke za unapređenje: Rešena i dilema oko potpisa podrške listama
glasanje ,Srbija
PolitikaBIRODI AMNESTIRA MEDIJE UG I PROGLAŠAVA IH "NAJPROFESIONALNIJIM"! Još jedno kvaziistraživanje koje neodoljivo liči na matricu Šolakovog mehanizma
Birodi.jpg
PolitikaIMAM JEDNO DEMOKRATSKO PITANJE! Upravo se oglasio predsednik Vučić: Uvrede sam razumeo, molim odgovor, suštinski - VREME JE! (VIDEO)
Aleksandar Vučić
PolitikaNE MOŽETE TRAŽITI IZBORE, A ONDA NE PRIZNATI REZULTATE! Miškeljin i Borovčanin o opasnosti osporavanja rezultata izbora: "Ruka je pružena, ali sagovornika nema"
izbori glasačka kutija glasanje