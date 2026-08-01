Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je reagovala na predstavljanje programa "studentske" liste, poručivši da njihove ekonomske mere vode ka smanjenju plata, destabilizaciji kursa dinara i povratku na politiku koja je, kako tvrdi, Srbiju pratila pre 2012. godine.

Naime, Brnabić se osvrnula na izjavu ekonomiste i bivšeg guvernera NBS Dejana Šoškića, koji je kao rešenja za veću konkurentnost privrede pomenuo slabljenje dinara ili smanjenje plata zaposlenih.

- Danas smo videli još jednu okosnicu plana i programa "studentske" liste. Pored svake vrste mržnje i podela, napada na porodice, danas smo čuli i ekonomske mere - smanjiće plate, uništiti kurs, doneti nestabilnost. Sve isto kao pre 2012. godine, sa istim ljudima, kao što je Šoškić. Naspram toga stoji politika Aleksandra Vučića - stabilan kurs, predvidljivost, dalji rast plata, vera u svoj narod i državu i naše kapacitete da budemo konkurentni. Lak izbor. Nema filozofije - poručila je Ana Brnabić.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"REŠI, ANA" Baka zaustavila Vučića, a njegova reakcija nasmejala sve na Kablaru: "Ti si jedini predsednik koji zaslužuje mnogo"
Screenshot 2026-07-30 190754.png
Politika"USPELI SMO DA DOVEDEMO PREDSEDNIKA NA STAKLO" Hit snimak sa otvaranja vidikovca na Kablaru: Evo kome je Vučić dao prvu kartu (VIDEO)
Aleksandar Vučić Kablar (9).jpeg
Politika"PREDIVAN JE OSEĆAJ, JOŠ JEDAN SAN SMO OSTVARILI!" Brnabić o staklenom vidikovcu na Kablaru: Ovo je za mene jedan od najlepših dana (FOTO)
Aleksandar Vučić Kablar (6).jpeg
InfoBizBrnabić poslala jasnu poruku sa Kablara: Ekspo je čitava Srbija, a ne samo Beograd
ana-brnabic-kablar-foto-rina.jpg