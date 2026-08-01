Aleksandar Vučić oglasio se nakon posete selu Gorčinci kod Pirota, poručivši da se ponosi time što obilazi građane i sluša njihove probleme.
Politika
"JA VOLIM ŠTO ME VODAJU KO MEČKU BOŽANU" Vučić poslao moćnu poruk: Moj je posao da idem i da vidim svakog čoveka, da ga čujem i slušam! I ponosim se tim VIDEO
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem Instagram profila "avucic" nakon posete selu Gorčinci kod Pirota.
- Ja volim što me vodaju ko mečku Božanu, jer je moj posao da idem i da vidim svakog čoveka, da ga čujem i slušam. To je moj posao i ponosim se tim - poručio je predsednik Srbije.
Kurir.rs
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