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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem Instagram profila "avucic" nakon posete selu Gorčinci kod Pirota.

- Ja volim što me vodaju ko mečku Božanu, jer je moj posao da idem i da vidim svakog čoveka, da ga čujem i slušam. To je moj posao i ponosim se tim - poručio je predsednik Srbije.

Kurir.rs

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