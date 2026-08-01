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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, tokom današnje posete Babušnici, se zahvalio građanima što su dobro razumeli šta je država i što su uvek čvrsto stajali uz svoju Srbiju.

"Godinu i po dana smo trpeli teror onih koji su zemlju hteli da nam unište, koji su zemlju hteli da vrate u prošlost. Ja sam zahvalan vama u Babušnici što ste se tome odupirali, bez obzira na to što i ja imam primedbe i na deo ljudi u opštini i na to što su mogli još više i snažnije da se bore za vas i vaše interese. Ali vam hvala što ste uvek brinuli o državi, što ste dobro razumeli šta je država i što ste uvek čvrsto stajali uz svoju Srbiju. Ja vas molim da i na predstojećim izborima, da ih pobedimo ubedljivo, da ih pobedimo ubedljivije nego ikada, a mi ćemo svoje obaveze da ispunimo", poručio je predsednik Vučić i dodao:

"Živela Babušnica i živela Srbija! Hvala vam mnogo!"

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