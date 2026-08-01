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Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, zahvalila je svim zemljama koje učestvuju u Mehanizmu civilne zaštite i pružaju pomoć Francuskoj i Španiji u borbi protiv velikih šumskih požara, a među kojima se nalazi i Srbija.

Ursula fon der Lajen je istakla da je zajedničko delovanje evropskih zemalja primer solidarnosti i zajedništva, naglašavajući doprinos više od 300 vatrogasaca koji su angažovani na terenu.

- Ovo je solidarnost na delu u svom najboljem izdanju. Evropska unija je zahvalna svakoj zemlji koja ovog meseca učestvuje u Mehanizmu civilne zaštite i pomaže Francuskoj i Španiji u borbi protiv šumskih požara. Više od 300 vatrogasaca raspoređenih na terenu, vaša hrabrost, velikodušnost i posvećenost predstavljaju ono najbolje što Evropa ima - istakla je fon der Lajen.

Srpski vatrogasci otišli su u Španiju da gase katastrofalne požare koji danima besne šumama regiona Kastilja i Leon. U okviru Mehanizma civilne zaštite EU, Srbija je na severozapad ove zemlje uputila helikopter H-215 "Super Puma" sa petočlanom posadom, dok će se međunarodnim timovima na terenu uskoro pridružiti i 37 vatrogasaca-spasilaca, tročlani medicinski tim i 16 vozila MUP-a Srbije.

Dok se u regionu Kastilja i Leon u Španiji vodi neprekidna borba sa jednom od najtežih sezona požara, srpski vatrogasci-spasioci rame uz rame sa kolegama iz Španije dokazuju da je međunarodna saradnja mnogo više od formalnosti, ona spašava živote.

Naš tim, koji čini više od 40 pripadnika sa helikopterom Super Puma, 17 vozila i pratećom opremom, angažovan je kroz Mehanizam civilne zaštite Evropske unije i svakodnevno učestvuje u odbrani ljudi, domova i prirode od vatrene stihije.