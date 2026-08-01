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Gradski odbor SNS-a u Kragujevcu saopštio je da je policija na Trgu vojvode Radomira Putnika sprečila napad na aktiviste, zaustavivši mlađeg muškarca koji je u torbi nosio sekiru, nož i pištolj. Nakon što je pravovremenom reakcijom policije izbegnut kontakt, SNS je najoštrije osudio incident i pozvao na hitno rasvetljavanje motiva i odgovornosti za ovaj čin.

- Danas smo na Trgu vojvode Radomira Putnika bili svedoci izuzetno ozbiljnog i uznemirujućeg događaja koji je, zahvaljujući brzoj reakciji policijskih službenika, nije prerastao u tragediju.

U trenutku dok su na trgu bili postavljeni štandovi pristalica Srpske napredne stranke, iz pravca dela pešačke zone gde su se nalazili štandovi studentske liste došlo je mlađe muško lice koje se kretalo ka okupljenim građanima. Pravovremenom reakcijom policije ono je zaustavljeno pre nego što je došlo u neposredan kontakt sa prisutnima.

Prema onome čemu smo neposredno svedočili, nakon pregleda lica i torbe koju je nosilo, pronađeni su sekira, veliki nož, pištolj, kao i drugi opasni predmeti.

Kao očevici ovog događaja, smatramo da je zabrinjavajuće što neko na javni skup dolazi sa ovakvom količinom oružja i opasnih predmeta. Bez obzira na političke stavove i različitosti, svaki oblik nasilja ili priprema za nasilje predstavlja pretnju bezbednosti svih građana i ne sme biti prihvatljiv.