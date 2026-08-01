Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da, imajući u vidu "kontinuiranu, proizvoljnu i neodgovornu manipulaciju činjenicama od strane pojedinaca u vezi sa smrću advokata Vladimira Cvijana", podseća javnost da je 18. februara 2022. godine advokat Ivan Ninić izvršio uvid u spise predmeta koji se tiču okolnosti pod kojima je preminuo advokat Cvijan, koji je nađen utopljen u reci Dunav 5. januara 2018. godine.

Isticanje u javnosti da je reč o ubistvu je, kako se navodi, neodgovorno i zlonamerno, posebno uzimajući u obzir da se na taj način uznemiravaju članovi porodice preminulog.

- Istovremeno se javnost dovodi u zabludu, što za posledicu ima veliki broj špekulacija i dezinformacija - navodi se u saopštenju.

VJT u Beogradu podseća da je istog dana nakon što je advokat Ninić izvršio uvid u spise predmeta o tome obavestilo javnost 18. februara 2022. godine, kao što je godinu dana ranije obelodanilo uzrok njegove smrti.

- Takođe VJT u Beogradu podseća da je odukcijom i toksikološkom analizom utvrđeno da je smrt advokata Cvijana nastupila utapanjem, kao i da na telu pokojnog nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali na mehaničke povrede - dodaje se u saopštenju.

Kako nije postojala bilo kakva indicija koja bi ukazivala na izvršenje nekog krivičnog dela, predmet je arhiviran 2018. godine.