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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetiće sutra zajedno sa predsednikom Saveza nezavisnih socijaldemokarata (SNSD) Miloradom Dodikom manastir Rmanj, gde će ih dočekati episkop bihaćko-petrovački i rmanjski Sergije.

- Na Ilindan, 2. avgusta, u 14 časova, Njegovo Preosveštenstvo Episkop bihaćko-petrovački i rmanjski g. Sergije i Svetonikolajevska sveštena obitelj manastira Rmnja svečano će dočekati g. Aleksandra Vučića, predsednika Republike Srbije - saopšteno je iz SPC.

Kako se navodi u saopštenju SPC, predsednik Vučić je svesrdnim zalaganjem učestvovao kako lično tako i preko Vlade Republike Srbije u velikoj istorijskoj obnovi manastira Rmnja koji je osveštan 2024. godine. Manastir Rmanj u Martin Brodu, posvećen Svetom Nikolaju Mirlikijskom, podignut je 1443. godine.

Tokom svoje burne istorije više puta je rušen i paljen, a krajem poslednjeg rata je devastiran, podseća RTRS.

Patrijarh srpski Porfirije u septembru 2024. godine osveštao je novoobnovljeni manastirski hram Svetog Nikolaja Čudotvorca. Manastir Rmanj nalazi se na tromeđi Like, Dalmacije i Bosne, i više od 580 godina čuva od zaborava istoriju i kulturu srpskog naroda.

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