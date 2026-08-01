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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je tokom današnje posete selu Gorčinci kod Pirota da će uskoro uslediti povećanje penzija, plata u javnom sektoru i minimalne zarade, ističući da je demografski razvoj jedan od ključnih prioriteta države.

- Da obradujem one koji su stariji, biće značajno povećanje penzija, biće i povećanje plata u javnom sektoru, kao i minimalca. Ali važno je da bude više dece, moramo da mislimo na budućnost Srbije - poručio je predsednik Srbije.

Kurir.rs

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