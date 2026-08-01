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Opštinski odbor Srpske napredne stranke Zvezdara oglasio se saopštenjem povodom današnjeg incidenta na Trgu vojvode Radomira Putnika u Kragujevcu, u kojem je osudio događaj i zahvalio pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova na brzoj reakciji.

Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

"Opštinski odbor Srpske napredne stranke Zvezdara najoštrije osuđuje današnji uznemirujući događaj na Trgu vojvode Radomira Putnika, koji je zahvaljujući brzoj i profesionalnoj reakciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova sprečen pre nego što je mogao da preraste u tragediju.

Dok su naši aktivisti razgovarali sa građanima, policijski službenici su pravovremeno zaustavili lice koje se kretalo ka okupljenima.

Prema onome čemu smo neposredno svedočili, kod tog lica su pronađeni opasni predmeti, među kojima i oružje.

Niko nema pravo da političke razlike pretvara u strah, pretnje i nasilje. Politika se vodi rečima i argumentima, a ne oružjem.

Srbiji su potrebni mir, stabilnost i odgovornost, a ne nasilno zastrašivanje građana.

Zahvaljujemo pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova na brzoj i profesionalnoj reakciji i očekujemo da nadležni organi u potpunosti rasvetle sve okolnosti ovog slučaja i da svako ko je prekršio zakon za to odgovara.

Nećemo dozvoliti da strah i nasilje postanu sredstvo političke borbe.

Srbija će ostati zemlja u kojoj se razlike rešavaju dijalogom, a ne terorom.", glasi saopštenje.