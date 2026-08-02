Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas u poseti manastiru Rmanj, gde će ga zajedno sa predsednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Miloradom Dodikom dočekati episkop bihaćko-petrovački i rmanjski Sergije.

- Na Ilindan, 2. avgusta, u 14 časova, Njegovo Preosveštenstvo Episkop bihaćko-petrovački i rmanjski g. Sergije i Svetonikolajevska sveštena obitelj manastira Rmnja svečano će dočekati g. Aleksandra Vučića, predsednika Republike Srbije - saopšteno je iz SPC.

Kako se navodi u saopštenju SPC, predsednik Vučić je svesrdnim zalaganjem učestvovao kako lično tako i preko Vlade Republike Srbije u velikoj istorijskoj obnovi manastira Rmnja koji je osveštan 2024. godine.

Manastir Rmanj u Martin Brodu, posvećen Svetom Nikolaju Mirlikijskom, jedan je od najznačajnijih pravoslavnih manastira u ovom delu Bosne i Hercegovine. Podignut je 1443. godine, a tokom vekova više puta je rušen, paljen i obnavljan, dok je krajem poslednjeg rata bio teško devastiran. Obnovljeni hram Svetog Nikolaja Čudotvorca osveštao je patrijarh srpski Porfirije u septembru 2024. godine.

Smešten na tromeđi Like, Dalmacije i Bosne, manastir Rmanj već više od 580 godina čuva duhovno, istorijsko i kulturno nasleđe srpskog naroda. Episkop bihaćko-petrovački i rmanjski Sergije ovu svetinju opisao je kao istorijski biser i neprocenjivo blago, ističući da je upravo njen položaj doprineo tome da opstane kroz vekove i sačuva svoj značaj.