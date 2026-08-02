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Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Čedomir Antić izneo je oštru i preciznu analizu trenutnog delovanja opozicije i blokaderskog pokreta, ogolivši sve njihove slabosti i štetno delovanje po državu. On je naglasio da je opozicija pokazala potpunu nesposobnost čak i u osnovnoj mobilizaciji sopstvenih redova, dok sa druge strane blokaderi direktno urušavaju ustavni poredak i stabilnost Srbije.

Komentarišući ponašanje opozicionih poslanika i njihov crikus na sednici o nepoverenju Vladi Srbije, profesor Antić je jasno ukazao na neozbiljnost i neodgovornost prema sopstvenim inicijativama.

- E sada, ono što sada nije bilo dobro, to je što nisu došli svi oni koji su taj zahtev predložili. Dakle, to je suština. Dakle, morate da pokažete da kontrolišete makar te ljude koji su protiv, da kažete: 'Nas ima malo, ali mi smo svi glasali'. Znači, pokazalo se da (opozicija) ne može da mobiliše dovoljno ljudi. Vlast je dovela većinu, ovi nisu doveli ni dve trećine onih koji su potpisali. To je po mom mišljenju propust - istakao je profesor Antić.

Pored potpunog debakla opozicije i nemogućnosti da okupi čak ni sopstvene potpisnike, profesor Antić se posebno osvrnuo na delovanje blokaderskog pokreta, upozorivši na opasne i radikalne elemente koji stoje iza takvih akcija.

Profesor na Filozofskom fakultetu bez zadrške je razmontirao prirodu ovog pokreta i podvukao kakvu opasnost on predstavlja za čitavo društvo.

- Ja mislim da opozicija ima ovde jednu konkurenciju koja nije samo oličena u vladajućim strankama, već imaju i taj pokret blokadera koji je po mom uverenju štetan po Srbiju, zato što je protivustavan, zato što je totalitaran u svojoj suštini, potekao od anarhista sa univerziteta, malobrojnih ali vidimo da su vrlo uticajni - ocenio je Antić.