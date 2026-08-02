- Mega događaj kakav je takmičenje UFC, a koji se juče odigrao u Beogradu, pokazao je koliko je Srbija prepoznata kao zemlja vrhunske organizacije, izuzetnog gostoprimstva i da je spremna za velike izazove i organizacije sportskih dešavanja. Rasprodate su sve karte, fantastične slike i snimci prepune Arene obišle su svet, ali poruka dobrodošlice u Srbiju američkom predsedniku Donaldu Trampu bila je nešto što je donelo ogromne poene za našu zemlju. Upravo je ta poruka koju su videle milijarde ljudi na planeti izazvala najveći mogući efekat i to je istinska pobeda Srbije ostvarena na jedan veoma simpatičan način koji je vio efikasniji od bilo kakve diplomatske akcije. Hvala Aleksandru Vučiću što je kroz prihvatanje organizacije UFC vratio Srbiju na mapu dešavanja mega svetskih događaja - rekao je Đukanović.