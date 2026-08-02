ISTINSKA POBEDA SRBIJA NA NAČIN EFIKASNIJI OD BILO KAKVE DIPLOMATIJE: Đukanović se oglasio nakon što je Tramp podelio sjajnu sliku iz Beograda (VIDEO)
Advokat Vladimir Đukanović oglasio se na društvenoj mreži X nakon jučerašnjeg UFC spektakla u Beogradu i činjenice da je američki predsednik Donald Tramp podelio na zvaničnom profilu fotografiju transparenta iz naše prestonice na kom piše: "Predsedniče Tramp, Srbija vam želi dobrodošlicu".
- Mega događaj kakav je takmičenje UFC, a koji se juče odigrao u Beogradu, pokazao je koliko je Srbija prepoznata kao zemlja vrhunske organizacije, izuzetnog gostoprimstva i da je spremna za velike izazove i organizacije sportskih dešavanja. Rasprodate su sve karte, fantastične slike i snimci prepune Arene obišle su svet, ali poruka dobrodošlice u Srbiju američkom predsedniku Donaldu Trampu bila je nešto što je donelo ogromne poene za našu zemlju. Upravo je ta poruka koju su videle milijarde ljudi na planeti izazvala najveći mogući efekat i to je istinska pobeda Srbije ostvarena na jedan veoma simpatičan način koji je vio efikasniji od bilo kakve diplomatske akcije. Hvala Aleksandru Vučiću što je kroz prihvatanje organizacije UFC vratio Srbiju na mapu dešavanja mega svetskih događaja - rekao je Đukanović.
On je o tome opširnije govorio i na video snimku koji možete pogledati ispod.