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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se najnovijom porukom na društvenim mrežama u kojoj je naglasio da je ulaganje u najmlađe i njihovo obrazovanje ključni prioritet za budućnost i napredak čitave države. Vučić je istakao da spremnost i snaga Srbije u godinama koje dolaze direktno zavise od toga koliko danas pružamo našoj deci i koliko ih pripremamo za izazove koji slede.

- Moramo da ulažemo u našu decu, jer koliko nam deca budu spremna za novo vreme, toliko će Srbija biti spremna - poručio je predsednik Vučić na svom Instagram nalogu.

Ova poruka dolazi u trenutku kada se država aktivno bori sa demografskim izazovima i radi na podsticanju nataliteta širom zemlje, o čemu je predsednik govorio i tokom posete selu Temska kod Pirota. Pored direktnog ulaganja u decu i lokalnu infrastrukturu, Vučić je najavio i snažne ekonomske mere — od novog povećanja penzija i plata u javnom sektoru već od 1. decembra, preko rasta minimalca, do jednokratnih pomoći i pojeftinjenja važnih lekova, čime se obezbeđuje stabilnost i bolji standard za sve porodice u Srbiji.

Kurir.rs

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