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Prvog avgustovskog dana iz centra Čačka poslata je neobična slika. Naime uprkos tome što je temperatura bila izand 30 stepeni, na Gradskom trgu u isto vreme okupile su se prisatlice Srpske napredne stranke, ali i pristalice opozicije, simpatizeri blokaderskog pokreta.

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Štand SNS-a u Čačku Foto: RINA

Ono što je utisak dana jeste da je ovaj neplanirani susret prošao bez tenzija, ali i da je štand SNS bio daleko posećeniji. Dok se kod blokadera mogao sresti tek po neki građaninin, ispred štanda Srpske napredne stranke bilo je na desetine ljudi.

- Prvo nam je izuzetno drago što nije bilo nikakvih tenzija, ni sukoba ni sa jedne ni sa druge strane. Drago nam je što se konačno vidi da prava, pristojna Srbija pobeđuje i da svemu onome što su blokaderi pokazivali prethodnih meseci polako dolazi kraj. Okupljanje pristalica Srpske napredne stranke proteklo je u najboljem redu, u dobrom raspoloženju i drago nam je što imamo podršku naroda - kažu za RINU u Gradskom odboru SNS u Čačku.

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Blokaderski štandovi u Čačku Foto: RINA

Blokaderi su organizovali bazar pod nazivom "Od Morave do Ibra" gde je planirano okupljanje građana i studenata uz druženje i prateće aktivnosti, ali je odziv bio veoma mali.

Kurir.rs/RINA

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