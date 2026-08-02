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Pojedinim medijima koji su deo grupacije koje podržavaju tzv. studentsku listu očigledno je zasmetao transparent objavljen sinoć na UFC događaju u Beogradu "Predsednice Tramp, Srbija vas dočekuje.", a sliku kog je preneo i sam predsednik Amerike Donald Tramp te su počeli da ga ismevaju!

Iako se zbog ovog transparenta Srbija ponovo našla na radaru šefa Bele kuće, to nije zasmetalo Sport klubu da objave članak sramnog naslova "Ko ovo smišlja: Predsedniče Tramp, Srbija vam želi dobrodošlicu".

Foto: Screenshot

Mnogi su na društvenim mražama ovo protumačili kao da pojedinim medijma smeta što se odnosi Srbije i Amerike u poslednje vreme vraćaju na istorijski maksimum i što će Srbija imati jeddnu od najmoćnijih država sveta za svoj saveznika.

Ovim povodom oglasio se i Vladimir Đukanović, advokat i poslanik u Skupštini Srbije i ocenio da se Srbija vratila na mapu dešavanja mega svetskih događaja.

- Mega događaj kakav je takmičenje UFC, a koji se juče odigrao u Beogradu, pokazao je koliko je Srbija prepoznata kao zemlja vrhunske organizacije, izuzetnog gostoprimstva i da je spremna za velike izazove i organizacije sportskih dešavanja. Rasprodate su sve karte, fantastične slike i snimci prepune Arene obišle su svet, ali poruka dobrodošlice u Srbiju američkom predsedniku Donaldu Trampu bila je nešto što je donelo ogromne poene za našu zemlju. Upravo je ta poruka koju su videle milijarde ljudi na planeti izazvala najveći mogući efekat i to je istinska pobeda Srbije ostvarena na jedan veoma simpatičan način koji je vio efikasniji od bilo kakve diplomatske akcije. Hvala Aleksandru Vučiću što je kroz prihvatanje organizacije UFC vratio Srbiju na mapu dešavanja mega svetskih događaja - napisao je Đukanović.