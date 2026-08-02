Slušaj vest

Reagujući na tvrdnju lidera "Srpskih suverenista" Vukše Dragovića da jeNVO sektor u prethodnih pet godina dobio 1,3 milijarde evra iz inostranstva, predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da je tim podatkom šokirana. Ona je ocenila da taj novac ne služi za reforme, već za vršenje pritiska na državu Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića.

- To je između 21 i 22 miliona evra mesečno. Pa tako svaki mesec. Za šta? Šta su oni uradili toliko za Srbiju? Kako su oni pomogli reforme u Srbiji? - upitala je Brnabićeva.

Ona je navela da je ta suma novca za NVO sektor ušla nakon otvaranja poslednjeg klastera u pregovorima sa EU u 2021. godini i dodala da od 2022. godine integracije nemaju veze sa reformama, već sa poslušnošću.

- Od tada se traži od svake zemlje da u potpunosti bude poslušna, a to je 100 odsto usklađivanje sa zajedničkom spoljnom politikom Evropske unije. To je, pod jedan, uvođenje sankcija Ruskoj Federaciji. Od tada se i ta evropska perspektiva menja: da nisu više važne reforme, važno je da slušate. I taj novac koji je ušao, nije ušao za reforme, ušao je zbog pritiska - rekla je predsednica Narodne skupštine.

Foto: screenshot prva tv

Dodala je da je taj pritisak pre svega bio usmeren na Aleksandra Vučića, kako bi on vodio poslušničku politiku.

- Kada mi uspemo, svojim reformama koje uprkos tome sprovodimo, da dođemo do toga da imamo opet ogromnu podršku Evropske komisije za otvaranje jednog klastera, vi imate nevladine organizacije koje kažu: 'Ne, ovo nije bilo dobro, ovo nije... Ovde imate tiraniju, ovde imate diktaturu, ovo nije transparentno, ovo nije inkluzivno, ovo je ovako, ovo je onako'. Neverovatan vid pritiska - rekla je Brnabićeva.