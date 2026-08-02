- Shvatio sam da ne mogu u punom kapacitetu da obavljam dve dužnosti i kao odgovoran čovek, znajući da idu izbori i da stranka mora u punom kapacitetu da se sprema za izbore, iako se još ne zna kada će biti, odlučio sam da podnesem ostavku. Kada sam došao u Partizan zamrznuo sam sve stranačke funkcije, ali zaista ne može da se radi na pola, a ja sam angažovan i na drugim pozicijama i ne mogu da se posvetim stranačkim obavezama onako kako bi trebalo. Ovo je važan momenat za stranku, mora da se razgovara, da se odluči da li na izbore SDPS ide sam ili u kolaciji. Na čelo SDPS imenovan je Jug Radivojević, a ovo za partiju nije došlo kao iznenađenje jer sam to i najavljivao, tu sam šta god da treba partiji - objašnjava Ljaljić za Kurir.