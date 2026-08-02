"NE MOGU U PUNOM KAPACITETU OBAVLJATI DVE DUŽNOSTI"! Rasim Ljajić podneo ostavku, više nije predsednik SDPS! Menja ga Jug Radivojević
Rasim Ljaljić podneo je ostavku na mesto predsednika predsednika Socijaldemokratske partije Srbije (SDPS), a na čelu partije će ga naslediti nekadašnji potpredsednik reditelj Jug Radivojević, saznaje Kurir.
Ljajić, koji je i predsednik FK Partizan, podneo je ostavku na funkciju u stranci još u prvoj polovini jula, a za Kurir otrkiva razloge za ovu svoju odluku:
- Shvatio sam da ne mogu u punom kapacitetu da obavljam dve dužnosti i kao odgovoran čovek, znajući da idu izbori i da stranka mora u punom kapacitetu da se sprema za izbore, iako se još ne zna kada će biti, odlučio sam da podnesem ostavku. Kada sam došao u Partizan zamrznuo sam sve stranačke funkcije, ali zaista ne može da se radi na pola, a ja sam angažovan i na drugim pozicijama i ne mogu da se posvetim stranačkim obavezama onako kako bi trebalo. Ovo je važan momenat za stranku, mora da se razgovara, da se odluči da li na izbore SDPS ide sam ili u kolaciji. Na čelo SDPS imenovan je Jug Radivojević, a ovo za partiju nije došlo kao iznenađenje jer sam to i najavljivao, tu sam šta god da treba partiji - objašnjava Ljaljić za Kurir.
Rasim Ljajić je bivši potpredsednik Vlade Srbije, a bio je i ministar spoljne i unutrašnje trgovine, turizma i telekomunikacija. Bio je i ministar za nacionalne i etničke zajednice u Vladi SRJ, a od 2000. potpredsednik Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa. Ljajić je takođe bio i ministar za ljudska i manjinska prava u Savetu ministara u državnoj zajednici Srbije i Crne Gore, a od 2024. godine je na čelu FK Partizan.
Da podsetimo, SDPS je nastala 2009. iz prvobitne Sandžačke demokratske partije, koju je još 1996. godine osnovao Rasim Ljajić, nakon izdvajanja iz Stranke demokratske akcije.
Kurir Politika