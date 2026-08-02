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Predsednik Vučić je kako lično tako i preko Vlade Republike Srbije učestvovao u velikoj istorijskoj obnovi manastira Rmnja koji je osveštan 2024. godine.

14.37 - Obilazak porte i konaka manastira Rmanj

Predsednik Vučić je sa domaćinima potom izašao u portu manastira, gde je vladika Sergije izlagao istorijat ove svetinje.

- Moja porodica je pomogla, a država je pomogla baš mnogo. Država je mnogo uložila, ali to je naša dužnost. Privatno koliko smo mogli mi smo donosili, to je malo i nedovoljno, ali ovo može država da radi. Pogledajte kako je trpezarija urađena, stvarno je divno - istakao je on.

Naše je da pomažemo crkvu, ovde naš narod ne opstaje lako, kazao je predsednik.

Foto: screenshot pink tv

- Hrvati su ove četiri opštine tražili za sebe, zato su dubinski uzeli da to pripadne livanjskom kantonu... A ovde nikada nije bilo Hrvata, manje od 1 procenta. To se zbivalo sve ranije, znaju to Srbi. Srbi su ovde snažni, kao i na Kosovu i Metohiji, gde se i danas suprotstavljaju teroru. I svet ćuti na stradanje pravoslavnih hrišćana, zato što su to sami zamesili 1999, 2006. i 2008. godine. Ničija, pa ni ovih što nam terorišu narod na Kosovu, nije do zore gorela - istakao je on.

Važno je da mi ekonomski jačamo i da se zapošljavamo, ne trebaju nam ratovi, mi ćemo to pameću i novcem da vratimo, istakao je Vučić.

Predsednik ističe da je sramota da neko govori loše o vladikama i patrijarhu, i dodaje da nažalost takvih ljudi ima.

Foto: screenshot pink tv

- Ja ću u utorak da govorim nešto otvorenije, pa i o tome. Ali ću govoriti i o onima koji se zalažu za policentrično srpstvo, gde ćemo mi da budemo Srbijanci, neki bosanski Srbi, i tako dalje. O svemu tome ću da pričam, videćete i moj odnos prema RS, i prema njemu. Ja neću da se mešam u dnevnu politiku, ali ću da govorim o prethodnih 15 godina. I govoriću o tome šta smo uradili, šta je to što nismo, šta je moguće a šta nije. Ali mi Srbi moramo dobro i pažljivo da sagledamo šta je naš posao, da lepo živimo sa drugima, ali da čuvamo svoj interes. Ne možete vi da koristite kao etnonim Srbijanci. Ne zovemo mi Hrvate Hrvatijanci. Hoćete Sulejmana Ugljanina da zovete Suljo Srbijanac? Ne, nego hoćete da govorite posprdno o Srbima. Ne postoje bosanski ili hrvatski Srbi, postoje samo Srbi. I svi smo Srbi. I nema razlike između vladike Sergija, oca Slaviše, Mileta, mene... Mi smo samo Srbi, i ništa više i ništa manje od toga - istakao je Vučić.

On kaže da će biti upućeno upozorenje raznim vladama i medijima u regionu, i da možemo i mi tako da označavamo druge zajednice u našoj zemlji.

14.03 - Predsednik u manastiru Rmanj

Predsednik Vučić i Milorad Dodik stigli su u manastir Rmanj, gde su ih pozdravila crkvena zvona. Vladika Sergije je blagoslovio predsednika, a zatim su ušli u manastirsku crkvu.

Vladika Sergije Foto: screenshot pink tv

- Ovaj dan će ući u istoriju ne samo ove svetinje, nego cele srpske Krajine. Poštovani predsedniče, gospodine Vučiću, naročito sam danas blagodaran što je na ovo sveto tlo kročio prvi među Srbima, predsednik Srbije, naše matice i zaštitnice. Došli ste u manastir koji ne bi bio obnovljen da nije bilo vaše pomoći - rekao je vladika Sergije.

Foto: screenshot pink tv

Vladika dodaje da Vučić nije samo predsednik, već brat i prijatelj. On se obratio i Miloradu Dodiku, i zahvalio mu što je našao vremena da podrži manastir i da ga poseti.

Vučić je istakao da je država u Petrovcu pomogla po pitanju dvora i zemlje, i da je u sam manastir uloženo mnogo.

Foto: screenshot pink tv

- Ako su u pitanju pare to ćemo da rešimo. Ovo je veoma važno za naš narod u Bihaćko-petrovačkoj eparhiji. Moramo i Drvar da sačuvamo, to zato što držimo Yumco. Ovde najviše gubimo, ali moraš da držiš narod, žene moraju da rade. Da nema toga ne bi bilo nijedne kafane, nijedne prodavnice - kazao je predsednik.

On kaže da je važno da ljudi rade, i da moramo da se snađemo oko toga.

Foto: screenshot pink tv

- To znači da ljudi mogu da ostanu i opstanu. Mnogo ste ovo lepo sredili vladiko - kazao je predsednik vladici Sergiju.

Predsednik kaže da su Srbi izgubili vlast u Petrovcu, iako su većina, i to zbog međusobnih svađa.

- Tako su nas srpske svađe koštale vlasti u još jednom mestu. Tako se partijski potukli... - kazao je on, na šta je Dodik istakao da se zajednica konsolidovala u Petrovcu.

Foto: screenshot pink tv

On dodaje da će se videti sutra i prekosutra da tamo gde nema crkve, nema ništa.

- Ko će u Janju i Šipovu da nam oprosti da nema crkve. Ko će u Čipuljiću da bude - zapitao je predsednik.

Na pitanje šta mu kažu ljudi iz ovih krajeva, predsednik ističe da traže posao, i da su uplašeni zbog svega.

- Videćete sutra na Kupresu sela naša, videćete skretanje za Vukovsko, tamo je i spomenik za borce Republike Srpske i stradale civile. I to staraca što ćete videti, svi su u crnini, nikada crninu nisu skinuli. U Vukovskom niko nije ostao, sve je pobijeno, u Čipuljiću gde smo imali 4000 Srba, nema ih 30. Ali da budem iskren, ima takvih mesta gde su i oni živeli, a sada ih ima neuporedivo manje. Rat je doneo svima nesreću - rekao je on.

13.45 - Predsednik Vučić u putu ka Republici Srpskoj

Predsednik Aleksandar Vučić se oglasio na zvaničnom Instagram nalogu sa puta u Republiku Srpsku.

- Idemo da obiđemo srpski narod i naše svetinje, da razgovaramo u Bihaćko-petrovačkoj eparhiji sa vladikom Sergijem u manastiru Rmanj. Videćete, prelep je manastir, i mnogo je i naša zemlja i naš narod uložio u manastir. Idemo i u Drvar gde pomažemo opstanak našeg naroda, zatim na Manjaču, pre toga da obiđemo Petrovačku cestu, gde su stradala naša srpska deca zločinački ubijena tokom operacije Oluja kada su bežali sa svog ognjišta - rekao je on.

Dodaje da mnogo toga još ostaje da se uradi, i dodaje da ima još mnogo energije i da želi da obiđe još više mesta i da pomogne što više.

- Ovo je Drina ispod nas, možete da vidite, meandrira, krivuda, sa desne strane nam je Bijeljina. Ono što je najvažnije je da ćemo u naredna tri dana da posetimo više opština u Republici Srpskoj. U Srbiji postoji samo pet opština koje nisam obišao, to ću uskoro da učinim. U Republici Srpskoj smo mnogo i posetili, ali važnije od toga, u svakoj je Srbija ostavila neizbrisiv trag, u svakoj smo uradili neku školu, neki vrtić, nešto što je značilo, bolnicu, dom zdravlja... Mnogo sam srećan zbog toga i to niko ne može da uništi - kazao je predsednik.

Vučić je rekao i da nema vrućine.