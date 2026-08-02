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Osobu s inicijalima J. R. iz sela Dren uhapsila je tzv. kosovska policija u Zubinom Potoku zbog sumnje da je navodno počinila ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Ovo je treće hapšenje Srba zbog navodnih ratnih zločina u samo sedam dana!

Direkcija za istragu ratnih zločina tzv. kosovske policije, po nalogu tzv. specijalnog tužilaštva, uhapsila je osumnjičenog J. R., u vezi sa slučajem ratnih zločina u opštini Zubin Potok, saopštilo je Specijalno tužilaštvo.

- Hapšenje osumnjičenog rezultat je intenzivnog istražnog rada, koji sprovode policijski istražitelji i Specijalno tužilaštvo, u okviru kontinuirane institucionalne posvećenosti istrazi i rasvetljavanju ratnih zločina. U vezi sa slučajem, policija i tužilaštvo će nastaviti da preduzimaju sve neophodne istražne radnje - navodi se u saopštenju, a prenosi Kosovoonline.

KBS u Zubinom Potoku Foto: Kosovo online printscreen

Dvojica muškarca su, podsetimo, uhapšena u Zubinom Potoku 28. jula zbog sumnje da su počinili ratni zločin protiv civilnog albanskog stanovništva tokom sukoba na Kosovu 1999.

- Uhapšena su dvojica muškaraca sa Kosova, za koja se sumnja da su tokom rata 1999. počinili zločine u kojima su ubijena 23 albanska civila - navela je tada policija.