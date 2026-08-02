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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se oglasio na zvaničnom Instagram nalogu sa puta u Republiku Srpsku.

- Idemo da obiđemo srpski narod i naše svetinje, da razgovaramo u Bihaćko-petrovačkoj eparhiji sa vladikom Sergijem u manastiru Rmanj. Videćete, prelep je manastir, i mnogo je i naša zemlja i naš narod uložio u taj manastir. Idemo i u Drvar gde pomažemo opstanak našeg naroda, zatim na Manjaču, pre toga da obiđemo Petrovačku cestu, gde su stradala naša srpska deca zločinački ubijena tokom operacije "Oluja" kada su bežali sa svog ognjišta - rekao je on.

Dodaje da mnogo toga još ostaje da se uradi, i dodaje da ima još mnogo energije i da želi da obiđe još više mesta i da pomogne što više.

- Ovo je Drina ispod nas, možete da vidite, meandrira, krivuda, sa desne strane nam je Bijeljina. Ono što je najvažnije je da ćemo u naredna tri dana da posetimo više opština u Republici Srpskoj. U Srbiji postoji samo pet opština koje nisam posetio, to ću uskoro da učinim. U Republici Srpskoj smo ih mnogo i posetili, ali važnije od toga, u svakoj je Srbija ostavila neizbrisiv trag, u svakoj smo uradili neku školu, neki vrtić, nešto što je značilo, bolnicu, dom zdravlja... Mnogo sam srećan zbog toga i duhovno jedinstvo srpskog naroda niko ne može da uništi - kazao je predsednik.

Vučić je rekao i da nema vrućine.

- Kako naš narod kaže, dok traje obnova nema odmora, ništa lepše nema nego da se radi, posebno kada volite svoj narod i kada sa njim provodite vreme - objavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na Instagramu.