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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas manastir Rmanj u Martin Brodu, u čijoj obnovi je učestvovao kako lično tako i preko Vlade Republike Srbije.

Tom prilikom govorio je o svim aktuelnim temama, ističući da je sramota da neko govori loše o vladikama i patrijarhu, i dodaje da nažalost takvih ljudi ima.

- Ja ću u utorak da govorim nešto otvorenije, pa i o tome. Ali ću govoriti i o onima koji se zalažu za policentrično srpstvo, gde ćemo mi da budemo Srbijanci, neki bosanski Srbi, i tako dalje. O svemu tome ću da pričam, videćete i moj odnos prema RS, i prema njemu. Ja neću da se mešam u dnevnu politiku, ali ću da govorim o prethodnih 15 godina. I govoriću o tome šta smo uradili, šta je to što nismo, šta je moguće a šta nije.