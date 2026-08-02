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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio je manastir Rmanj i razgovarao sa episkopom bihaćko-petrovačkim Sergijem.

- Manastir Rmanj je svetinja kojoj se uvek vraćamo i u koju članovi moje porodice neretko dolaze. Sa episkopom bihaćko-petrovačkim Sergijem razgovarao sam o svemu što još možemo da uradimo.

Kako je istakao ono što je za nas najvažnije jeste da sačuvamo narod i da ljudi imaju gde da rade.

- Zato ćemo nastaviti da ulažemo, jer samo tako mogu da ostanu na svojim ognjištima.

- Mnogo smo uložili, ali naš posao nije završen. Nastavićemo da se borimo, da sačuvamo ono što je ostalo.

Predsednik je na svom Instagram nalogu objavio i snimak posete.