Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Milorad Dodik stigli su u Drvar, gde su se sastali sa opštinskim rukovodstvom, nakon čega su obišli pogon fabrike „Jumko“, a potom i položili vence na spomen-obeležje u čast stradalim Srbima.

Vučić položio venac na Petrovačkoj cesti

Na Petrovačkoj cesti, između Bosanskog Petrovca i Ključa, avion hrvatskog ratnog vazduhoplovstva "mig-21" 7. avgusta 1995. godine bombardovao je izbegličku kolonu Srba iz Republike Srpske Krajine. Stradalo je deset civila, među kojima četvoro dece.

Predsednik Vučić položio je venac na spomen-obeležje u čast stradalim Srbima.

1/5 Vidi galeriju Vučić i Dodik položili vence na Petrovačkoj cesti Foto: Pink

Obraćanje Vučića

- Srećan sam uvek kad dođem ovde među vas. Hvala vam i za ove naše srpske trobojke. Mi smo u poslednjim godinama uložili 4 miliona i 10 hiljada evra u Drvar, kao Srbija. Polovina je otišla na dugove, polovina na druge stvari. Ponosan sam što smo ovim divnim damama omogućili pristojan posao. Nastaviće da primaju tu platu i da rade, osim što im stiže nova oprema za 15-20 dana u visini od 140.000 evra. Da budu sigurniji u svoju budućnost.

Milion i po evra ćemo da damo za tržni centar, poručio je Vučić.

- Problem je samo kako ćete pravno suštinski to da regulišete. Morate da nađete ljude s ovih prostora koji hoće da rade i zarađuju. A mi ćemo da učinimo sve što možemo da pomognemo. Znam ja sve naše probleme u Srbiji, ali i sve probleme ovde. Pomoći ćemo, gledaćemo da uvek možete da opstanete ovde i na Srbiju svoju da možete da računate.

- Vi ne možete da razumete kolika je naša ljubav prema vama, koliko Srbija voli Drvar. Hvala vam na ovom predivnom dočeku. Uskoro stiže oprema, a vi rešavajte birokratske probleme. Što se para tiče, ne brinite, Srbija je uz vas i na Srbiju uvek možete da računate - poručio je Vučić.

Obraćanje Dodika

- Bez Vučića se ne bi desio ovaj pogon. Tražili ste da se zaposli ženska radna snaga, on je odmah to uradio. Drvar je u stalnoj pažnji Srbije, da smo mu zahvalni. Republika Srpska i Srbija zajednički deluju.

- Srbija se uvrstila u prvog donatora za RS u infrastrukturnim projektima. Preko 140 miliona evra. Radićemo zajedno. Ja sam obećao milion maraka za tržni centar, predsednik će reći koliko će on. Ostajemo posvećeni našim zajedničkim interesima i našem narodu.

Istakao je da bi se mnogi umorili, mnogi bi stali, ali Vučić ne.

- Bez Srbije i RS sudbina Srba na ovim prostorima bi bila daleko gora, gotovo nemoguća -rekao je Dodik.

Vučić i Dodik stigli u pogon fabrike "Jumko"

- Ponosan sam na vaš marljiv rad. Da bismo sve unapredili, i mogli da zarađujemo u budućnosti, uložićemo sad ovde u novu opremu 140 hiljada evra i to ćete dobiti u najkraćem mogućem roku, u narednih 14 dana. Ne mislimo da otpuštamo nikoga. Možete još devetoro da zaposlite.

- Vi ste dame, žene, te koje čuvate Drvar, zbog kojih Drvar još uvek postoji. Drvar održavate u životu vi žene.

- Želimo da ovde ostanete, da sačuvate ime i prezime koje nosite, da se ponosite. Uvek ćemo da pripadamo istom narodu, uvek ćemo s ponosom da čuvamo svoj rod i da poštujemo sve one koji ne pripadaju našem rodu. Hvala vam svima na ljubavi prema Srbiji. Beskrajno sam vam zahvalan na tome.

- Uvek ćete imati podršku Srbije i uvek na podršku Srbije možete da računate. I da je teže, i da veće probleme imamo, a nemamo ih. Srbija ubrzano raste, MMF predviđa da će najbrže da raste u celoj Evropi. Kada najbrže ekonomski rastemo, uvek ćemo imati više mogućnosti da pomognemo - rekao je Vučić prilikom dolaska.