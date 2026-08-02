Politika
GRANICE IZMEĐU NAS NE MOGU DA PROMENE ONO ŠTO JESMO Vučić obišao pogon fabrike u Drvaru, pa poručio: Žene su te koje čuvaju Drvar, računajte na podršku Srbije
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je pogon fabrike „Yumko“ u Drvaru.
- Žene su te koje čuvaju Drvar i zbog kojih Drvar i dalje postoji. Srbiji je stalo da ovde opstanete i zato ćemo nastaviti da ulažemo, zapošljavamo ljude i stvaramo uslove da ovde možete lepo da živite sa svojim porodicama.
- Želimo da sačuvate ime i prezime koje nosite. Granice između nas ne mogu da promene ono što jesmo. Uvek ćemo pripadati istom narodu, s ponosom čuvati svoj rod i poštovati sve one koji ne pripadaju našem rodu.
Kako je istakao podrška Srbije će uvek biti tu.
- Uvek na podršku Srbije možete da računate. Nastavićemo da pomažemo i ulažemo, jer nam je važno da ovde ostanete, živite i gradite budućnost svoje dece.
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