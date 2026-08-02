Predsednik Vučić položio je venac na Petrovačkoj cesti, odajući poštu nevino stradalim žrtvama tokom akcije 'Oluja'.
Politika
NEVINIM ŽRTVAMA U "OLUJI" ODANA POŠTA! Vučić na Petrovačkoj cesti: Naša je dužnost da stradala deca, ali i svi nevino stradali, nikada ne budu zaboravljeni FOTO
Slušaj vest
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić položio je venac kod spomen-krsta na Petrovačkoj cesti u Janjilama.
Na mestu jednog od najstrašnijih i najhladnokrvnijih zločina odali smo poštu nevinim žrtvama stradalim u izbegličkoj koloni tokom akcije „Oluja“.
- Obaveza nas Srba jeste da se tog zločina sećamo, da ga pamtimo i da ga nikada ne zaboravimo.
- Naša je dužnost da stradala deca, ali i svi nevino stradali, nikada ne budu zaboravljeni.
Detaljnije o tome pročitajte klikom OVDE.
48 · Reaguj
2