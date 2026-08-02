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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić položio je venac kod spomen-krsta na Petrovačkoj cesti u Janjilama.

Na mestu jednog od najstrašnijih i najhladnokrvnijih zločina odali smo poštu nevinim žrtvama stradalim u izbegličkoj koloni tokom akcije „Oluja“.

- Obaveza nas Srba jeste da se tog zločina sećamo, da ga pamtimo i da ga nikada ne zaboravimo.

- Naša je dužnost da stradala deca, ali i svi nevino stradali, nikada ne budu zaboravljeni.

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