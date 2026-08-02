"Ja sam srećan što je neka sportska manifestacija lepo prošla, što smo mi bili dobri domaćini. Dejna Vajt je sjajan tip i ja se nadam da će oni i ubuduće da organizuju događaj u Srbiji. Hvala predsedniku Trampu što primećuje Srbiju, to je sve što mogu da kažem", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše to što je Tramp podelio transparent sa sportskog događaja koji je održan u Beogradu.